Programação completa da Virada Cultural: Veja atrações por palco com horário e endereço PARTE 1

Com mais de mil atrações espalhadas por diversos pontos da cidade, a 21ª Virada Cultural encherá São Paulo com exposições, shows, espetáculos e filmes gratuitos para todos os gostos e públicos, entre os dias 23 e 24. Além de ocupar palcos e museus, o evento também estará presente em ocupações em ruas e praças da capital, abertas ao público.

Neste ano, artistas como Seu Jorge, Marina Sena, Titãs, João Carlos Martins, Alexandre Pires e mais se apresentarão nos palcos montados por toda a cidade. Além disso, obras como Hamlet: sonhos que virão, dirigida por Rafael Gomes e protagonizada por Ícaro Silva, e O Iluminado, clássico de Stanley Kubrick, também estarão em exibição em locais como o Cine Copan e o CineSesc.

Confira abaixo a programação completa da 21ª Virada Cultural, organizada de acordo com a região da cidade:

21ª Virada Cultural de São Paulo - Programação completa *

Centro - Palco Anhangabaú

Endereço: Parque Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

17h - João Carlos Martins 18h - Mocidade Alegre 19h30 - Péricles 22h - Luisa Sonza

24 de maio

Atrações sujeitas a alterações. Mudanças serão informadas por meio do site oficial do evento e das redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

0h30 - Manu Chao 3h - Orchestre Polyritmo de Cotonou 5h30 - Western Standard Time 9h - Funmilayo Afrobeat Orquestra 14h - Marina Sena 16h30 - Seu Jorge 18h30 - Alexandre Pires

Centro - Aparelhagem Carabao Endereço: Parque Anhangabaú, 350 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h30 - Carabao - O Máximo do Marajó 21h - Carabao - O Máximo do Marajó 23h30 - Carabao recebe Zaynara

24 de maio

2h - Carabao - O Máximo do Marajó 4h30 - Carabao recebe Dj Méury 7h - Carabao recebe Dj Ray Tech 12h30 - Carabao recebe Valéria Paiva 15h30 - Carabao recebe Baby Plus Size 18h - Carabao - O Máximo do Marajó Centro - Palco Arouche Endereço: Largo do Arouche s/nº - Centro

23 de maio

19h - Jadsa 21h - Catto 23h - Brisa Flow e DJ Lys Ventura

24 de maio

1h - Ebony 3h - Mc Luanna 5h - Urias 10h - Bruna Mendez 12h - Núbia 14h - Tulipa Ruiz 16h - Ajulliacosta 18h - Céu - 20 anos

Centro - Centro Cultural Olido Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Mulheriu Clã 18h - Aroeira - Anelita Gallo 20h30 - Uma Viagem pela Índia através da Dança 23h - Bienal Internacional de Dança do Ceará apresenta Nosso Baile

24 de maio

11h - Ariah - 08 ao 80 16h - Jorge Garcia Companhia de Dança - Inflamável com o Oceano Inteiro para Nadar 16h - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana 21h - Cia Ateliê do Gesto

Centro - Jazz 24h - Ramos de Azevedo Endereço: Praça Ramos de Azevedo, República

DJs de intervalo: DJ Janaina Nas, DJ Mary G, DJ Calle e DJ Pensanuvem

Intervenção artística: Sonhando Acordado - Alex Senna

23 de maio

18h - Deejazz participação Izzy Gordon 20h - Sintia Piccin Quinteto 22h - Marcos Fischer Quinteto

24 de maio

0h - Joy Sales tributo a Erikah Badu 2h - Lucas Gomes Quinteto 3h30 - Barranco Trio 5h - Tarkus Trio 9h - Lilian Estela Quarteto 11h - Giu Nogueira Quarteto 13h - Lua Bernado Quinteto 15h - Gabriel Gaiardo Trio 17h - Bocato Quinteto

Centro - Paissandu Endereço: Largo do Paissandú, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Grupo Folclórico Paulista Caiapós de Piracaia 19h - Grupo Grito da Noite - Santana do Parnaíba 20h - Batuque de Umbigada Mestre Bom Princípio - Rafard 21h - Batuque de Umbigada Terreiro Mestre Herculano - Tietê 21h30 - Cortejo de Maracatus (Maracatu Baque CT, Maracatu de Baque Virado com a Cia Caracaxá) 22h - Jongo Turi Vimba - Salto de Pirapora 23h - Jongo Mistura da Raça de São José dos Campos

24 de maio

0h - Jongo Tamandaré de Guaratinguetá 1h - Jongo Filhos da Semente - Indaiatuba 2h - Jongo Embu das Artes 3h - Jongo de Piquete 4h0 - Jongo Nzungo 5h - Condongueiros do Campo Limpo 7h - Congada São Benedito de Cotia Celebra a negritude 8h - Congada do Parque São Bernardo - SBC 9h - Congada Dona Luiza de São Bento do Sapucaí 10h - Congada Azul de Atibaia 11h - Congada Marinheiros de Piracaia 12h - Congada Verde de Periquitos Piracaia 13h - Congada de São Benedito do Erê - Tremembé 14h - Congada Terno de Sainha Irmãos Paiva - Santo Antonio da Alegria 15h - Catupé Unidos de Santa Efigênia - Santo Antonio da Alegria 16h - Boneções Pereirões e Batuque Tião Monheca - Monteiro Lobato 17h - Boneções da Mantiqueira de Caçapava

Centro - Palco São João Endereço: Av. São João, 1.101 - República

23 de maio

18h - Sidney Magal 21h - Odair José 23h30 - Banda Fruto Sensual 24 de maio

2h - Gaby Amarantos 4h30 - Johnny Hooker 6h30 - Rom Santana 11h - Gretchen 13h - Juliana Linhares 15h - Otto canta Reginaldo Rossi 18h - Joelma

Centro - Piano na Praça Endereço: Praça Dom José Gaspar, Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Yantó - Show Solo 20h - Beba Zanettini - Piano Solo

24 de maio

2h - EcoMusica e Tom Jobim Piano Solo 4h - Elias Jó - Piano na Praça 6h - Jane Duboc em De Lá Pra Cá 8h - Klüber - Melindre 10h - Luana Mascari - Onde o Coração Está

Centro - Pista 24 de maio Endereço: Rua 24 de Maio, 185 - República

23 de maio

18h - Afrogroove

24 de maio

0h - Fuego Dancehall 6h - Rotação Brasil 12h - Mathosa

Centro - Pista da República II Endereço: Praça da República, 490 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Deekapz apresenta 0800

24 de maio

0h - Showmentaum

6h - Heels of Love

12h - Sistema Criolina

Centro - Pista da República Endereço: Praça da República, 23 - República

23 de maio

18h - Veneno Live

24 de maio

0h - Nyege Nyege 3h - Edna Martinez 4h30 - Trepanado 12h - Gop Tun

Centro - Quitanda Centro Endereço: Rua da Quintanda, Centro - São Paulo, SP

23 de maio

19h - Quinteto Mangabera - Choro em Festa 21h - Choronas 30 anos

24 de maio

1h - Nos Combates da Vida - Nilze Carvalho 3h - Choro no Eixo com Márcio Marinho e Convidados 9h - Silvia Goes Chorando a` Vontade 11h - Regional Uirapuru

Centro - Pista Cine Arouche Endereço: Largo do Arouche, 438 - Centro

23 de maio

18h - Bogota 24 de maio

12h - Coletiva Cesta de versões

Centro - Forró 24h - Sé Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico de São Paulo

DJs de Intervalo: DJ Rata, DJ Jad e Discoteca Forró Veneno

23 de maio

18h - Trio da Lua 19h - Maha Brasil 20h - Tanaka do Pife 21h30 - Trio Sabiá

24 de maio

0h - Enok Virgulino 2h30 - Diana do Sertão 3h30 - Nicolas Krassik 5h - Coisa de Zé 8h - Tiziu do Araripe 11h - Diego Oliveira 13h30 - Nando do Acordeon 14h30 - Téo dos 8 Baixos 16h - Trio Macaíba

Centro - Pista Largo do Café Endereço: Largo do Café s/nº, Centro

23 de maio

18h - Escola de Mistérios

24 de maio

0h - Pista Quente 06h - Mareh 12h - Veraneio

Centro - República Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

23 de maio

18h - Coisas Supremas - Allan Abbadia 20h30 - Jazz Sabbath (UK) 23h - El Léon Pardo

24 de maio

5h30 - Coletivo Superjazz convida Bocato e Reginaldo 16 14h - The Mississippi Divas (EUA) 16h - Blues Etílicos 18h - Banda Ira!

Centro - Revelando na Sé Endereço: Praça Clóvis Beviláqua - Sé

23 de maio

21h - Doroty Marques 23h - Tarancón

24 de maio

1h - Zé Geraldo 3h - Cordel do Fogo Encantado 5h - Mariana Aydar 12h - Semblanzas del Rio Guapi 14h - Mario Lucio 16h - Edil Pacheco 18h - Homenagem a João do Vale - Jota.Pê, Mariana Aydar, Fitti, Fauzi e Tião Carvalho

Centro - Theatro Municipal

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/nº - República

23 de maio

18h - Eduardo Araújo e Anjo Gabriel - Sou Filho Deste Chão 1976 21h - Evinha - Cartão Postal 1971

24 de maio

0h - Claudya - Deixa eu Dizer 1973 3h - Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros 1987 6h - Mundo Livre S/A - Samba Esquema Noise 1994 9h - As Mercenárias - Cadê as Armas 1986 12h - Di Melo - Di Melo 1975 18h - Baile do Simonal - México 70

Centro - Xavier de Toledo - Discoteca Móvel Oneyda Alvarenga Endereço: Rua Cel. Xavier de Toledo, 161 a 280 - Consolação

Intervenção artística: Andrea Brook - Sonic Butterfly

23 de maio

18h - Dj Douglas na Kombi do DJ 20h - Dj Marina na Kombi do DJ 22h - Dj Rato na Kombi do DJ

24 de maio

0h - Dj Grand Master Ney na Kombi do DJ 2h - Dj Vini na Kombi do DJ 4h - Dj Tanio na Kombi do DJ 6h - Dj Paulinho na Kombi do DJ 8h - Dj Gudera na Kombi do DJ 10h - Dj Guizera na Kombi do DJ 12h - Dj Rata na Kombi do DJ 14h - Dj Magoo na Kombi do DJ 16h - Dj Márcio na Kombi do DJ

Centro - República - Coreto Endereço: Praça da República, São Paulo - SP

24 de maio

0h - Cortejo da Fanfarra Xamego 0h - Cortejo das Manas

Centro - Samba 24h - Viaduto Santa Ifigênia Endereço: Viaduto Santa Ifigênia - Santa Ifigênia

23 de maio

18h - Comunidade Fazendinha com Elizete Rosa 19h30 - Comunidade Cidade Tiradentes com Marcelo Henrique 21h - Comunidade Pagode da Madrinha com Graça Braga 22h30 - Samba no Gogó e Paula Izis 23h - Thobias da Vai-Vai

24 de maio

0h - Comunidade Samba Maria Cursi com Luizinho SP 1h40 - Grupo Bom Gosto 3h10 - Comunidade Jardim das Flores com Tatty Nascimento 4h10 - Dj Doc - 50 anos de Zimbabwe 5h10 - Thiago Dugueto 10h - Dj Pica Pau - 50 anos de Zimbabwe 12h - Samba do Tempo do Onça convida Preta Arcanjo 13h - Comunidade Samba da Ribalta com Kristal 14h - Comunidade Samba da Praça Grajaú com Fabiana Bombom 15h30 - Comunidade Berço do Samba de São Mateus e Fabiana Cozza 17h - Samba da Vela, Biro do Cavaco e Jônatas Petróleo

Centro - Palácio da Justiça de São Paulo Endereço: Praça Clóvis Beviláqua, s/nº - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Quarteto Topre 20h - Brasilidades 23h - Orquestra Sinfônica Heliópolis e Coral Heliópolis

24 de maio

9h - Panoramas Ensemble 11h - Banda do Metrô 13h - Banda Curumins e Orquestra da Pedreira 15h - Quinteto Metais Aureo 17h - João Carlos Martins e Bachiana Brasileira

Zona Leste - Palco Belém Endereço: Largo São José do Belém, 108 - Belenzinho

24 de maio

9h40 - Coral AD Belém 12h30 - Marcados 14h - Cassiane 15h20 - Eyshila 16h40 - Sarah Farias 17h50 - Ton Carfi

Zona Leste - Palco Cidade Tiradentes Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

23 de maio

17h - Cris Estilo Negona 18h - DJ WJay 21h30 - Yunk Vino

24 de maio

0h - DJ WJay 10h - Nego Max 12h - Neto Trindade 14h30 - Junior Marques 16h30 - Sambô

Zona Leste - Palco Guaianases Endereço: Av. Ribeirão Itaquera, 67 - Vila Princesa Isabel

23 de maio

17h - Poder Bélico da Favela 18h - Dj Rogerião 19h30 - Vitor Kley

24 de maio

0h - Dj Rogerião 10h - Quelynah 12h - Doce Encontro 14h30 - Sofia Brasil 16h30 - Michel Teló

Zona Leste - Palco São Miguel Paulista Endereço: Av. Dep. Dr. José A. Pinotti, 80 - Cidade Nova São Miguel

23 de maio

16h - Expressão Regueira 17h - Quinta Rasta 18h - DJ Amanda Lig 19h30 - Western Standard Time Ska Orchestra 21h30 - Djavu

24 de maio

0h - DJ Amanda Lig 10h - Arthur Freestyle 12h - Léo Maia 14h30 - Latino 16h30 - Luisa Sonza

Zona Leste - Palco Sapopemba Endereço: Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 3.547 - Conj. Hab. Teotônio

23 de maio

17h - Barra da Saia 18h - DJ Cranmary 19h30 - MV Bill 21h30 - Dilsinho

24 de maio

0h - DJ Cranmary 10h - Edu Letti 12h - Mato Seco 14h30 - Onze:20 16h30 - Marcelo Falcão

Zona Leste - Parque do Carmo - Itaquera

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 - Itaquera

23 de maio

18h - Dj Carol Selecta

24 de maio

0h - Dj Carol Selecta 10h - Filafro 12h - Pagode da 27 14h30 - Samba Lado Leste 16h30 - Thiaguinho

Zona Norte - Palco Freguesia do Ó / Brasilândia Endereço: Av. Miguel Conejo, 1.718 - Vila Albertina

23 de maio

16h - Morro da Casa Verde 17h - Banda 51 18h - DJ Seed Selector 19h30 - Léo e Jr 21h30 - Titãs

24 de maio

0h - DJ Seed Selector 9h - Coral Degraus e convidado 10h30 - Polenta Rock Show 12h - Arlindinho 14h30 - Demônios da Garoa 16h30 - Sidney Magal

Zona Norte - Palco Parada Inglesa Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 1.556 - Jardim São Paulo

23 de maio

16h - Acadêmicos do Tucuruvi 17h - Ana Cañas 18h - DJ Seed Selector 19h30 - Bicho de Pé 21h30 - Wanessa

24 de maio

0h - DJ Seed Selector 10h - Davi Cartaxo 12h - Simoninha 14h30 - BenzaDeus 16h30 - Mumuzinho

Zona Oeste - Palco Butantã Endereço: Av. Eliseu de Almeida, 3.300 - Instituto de Previdência, São Paulo

23 de maio

17h - Black Pantera 18h40 - Matanza Ritual 20h20 - Edu Falaschi 23h00 - DJ Foca

24 de maio

10h - Hurricanes 110 - Eskrota 13h40 - CPM 22 15h20 - Raimundos 17h - Biquini Cavadão 18h - DJ Foca

Zona Sul - Palco Campo Limpo

Endereço: R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 - Jardim Bom Refúgio

23 de maio

17h - Reginaldo Samma 18h - DJ Zero Macgaren 19h30 - Beto Barbosa 21h30 - Kyan

24 de maio

0h - DJ Zero Macgaren 10h - Jotinha do Forró 12h - Ana Rafaela 14h30 - Kaique e Felipe 16h30 - Guilherme e Santiago

Zona Sul - Palco 7 Campos - Cidade Ademar Endereço: R. do Campo, 118 - Cidade Júlia

23 de maio

17h - Trio Amizade Forró e Cangaço 18h - DJ Izac Soares 19h30 - Ju Marques 21h30 - Michele Andrade

24 de maio

0h - DJ Izac Soares 10h - Jean Carlo e Banda 12h - Bruninho e Davi 14h30 - Os Caras do Arrocha 16h30 - Péricles

Zona Sul - Palco Grajaú Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque América

23 de maio

17h - Crespos Retratos 21h30 - Pagode da 27

24 de maio

0h - DJ Andrezinho 10h - Mana Bela 12h - Fênix (funk das antigas) 14h30 - Fleezus 16h30 - Tasha e Tracie 18h - DJ Andrezinho

Zona Sul - Palco Heliópolis/Ipiranga Endereço: Av. Almirante Delamare, 1.337 - Vila Heliópolis

23 de maio

17h - Nego Zé 18h - DJ Seth 011 19h30 - Filho do Piseiro 21h30 - Cristiano Pipow

24 de maio

0h - DJ Seth 011 10h - Grupo Mania 12h - Moa Bina 14h30 - Dy Primeira 16h30 - Vitor Fernandes

Zona Sul - Palco Jardim Myrna Endereço: Av. Antonio Carlos Benjamin dos Santos, 2.945 - Jardim Myrna

23 de maio

18h - DJ Liside 19h30 - Cintura de Mola 21h30 - Paula Mattos

24 de maio

0h - DJ Liside 10h - Bia Soceck 12h - Felipe e Rodrigo 14h30 - Jeito Moleque 16h30 - Pixote

Zona Sul - Palco MBoi Mirim Endereço: Av. Luiz Gushiken, 2.140 - Chácara Santana

23 de maio 17h - Tirambaço 18h - DJ Bulgarelli 19h30 - Dexter + EdiRock 21h30 - Israel e Rodolfo

24 de maio

0h - DJ Bulgarelli 10h - Darlan 12h - Pagode dos Ex 14h30 - Duquesa 16h30 - Gustavo Mioto

Zona Sul - Palco Parelheiros Endereço: Rua Terezinha do Prado Oliveira, 100 - Jardim Novo Parelheiros

23 de maio

16h - Junior Torres 17h - Phelipe Soares 18h - DJ Poiano Stella 19h - Munhoz e Mariano 21h30 - Arlindinho

24 de maio

0h - DJ Poiano Stella 10h - Valmor Santana 12h - Bruno Rosa 14h30 - Beto Barbosa 16h30 - Clayton e Romário 19h00 - Roberta Miranda

Equipamentos Culturais

Arquivo Histórico Municipal Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro

23 de maio

10h30 - Roda de bordado em fotografia: Experimentação poética.

Bibliotecas - Biblioteca Camila Cerqueira César Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã

23 de maio

10h - Brincando com a dança 12h - O Circo da Lona Preta

Bibliotecas - Biblioteca Belmonte - Santo Amaro Endereço: R. Paulo Eiró, 525 - Santo Amaro

23 de maio

10h - Sarau Serelepe com Baque CT 13h - Roda de Capoeira contemporânea com Mestre Jaburu Bibliotecas - Biblioteca Brito Broca Endereço: Av. Mutinga, 1.425 - Vila Pirituba

23 de maio

10h - Cacuriando 12h - Da Terra ao Céu

Bibliotecas - Biblioteca Álvaro Guerra Endereço: Av. Pedroso de Morais, 1.919 - Pinheiros

23 de maio

10h - Feira de troca de livros e gibis Bibliotecas - Biblioteca Anne Frank (CCD) Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi

23 de maio

11h - Sarau em Trânsito Bibliotecas - Biblioteca Hans Christian Andersen Endereço: Av. Celso Garcia, 4.142 - Tatuapé

23 de maio

10h - Estripulias Di Picadeiro 12h - A Vovó Tá On! Bibliotecas - Biblioteca Malba Tahan - Capela do Socorro Endereço: R. Brás Pires Meira, 100 - Jardim Susana

23 de maio

11h - A Lenda do Desaparecimento do Sol 13h - Sarau Preto no Branco Bibliotecas - Biblioteca Mário Schenberg Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana

23 de maio

10h - Histórias de Pretinhas para todas as idades 11h - O Penúltimo Sinal 12h - O Penúltimo Sinal 13h - Hours Jazz Group Bibliotecas - Biblioteca José Mauro - Parque Edu Chaves Endereço: Praça Comandante Eduardo de Oliveira, 100 - Parque Edu Chaves

23 de maio

13h - A feira de Chico, Gonzaga e Jackson Bibliotecas - Biblioteca Padre José de Anchieta Endereço: R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus

23 de maio

10h - Canções de Girafolão e outros bichos diferentes 13h - Bora Jogar Perus - Jogos de Tabuleiro Modernos 13h - Congo do Embodeiro Queixada 15h - Capoeira Bibliotecas - Biblioteca Paulo Duarte - Jabaquara Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jardim Oriental

23 de maio

10h - O caminho dos tambores 13h - Sarau do Slam Oz Bibliotecas - Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet Endereço: Praça Ituzaingó, s/nº - Vila Reg. Feijó

23 de maio

10h30 - Contação de histórias com a Benvinda Cia 11h - Causos de Bichos do Brasil 13h - Carimbó Ritmos e Raízes Bibliotecas - Biblioteca Raul Bopp - Aclimação Endereço: Rua Muniz de Sousa, 1.155 - Aclimação

23 de maio

10h - Histórias ao Som da Rabeca 13h - Brincadeira que Encanta - O Cirquinho das Primeiras Emoções Bibliotecas - Biblioteca Ricardo Ramos - Vila Prudente Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente

23 de maio

10h30 - Pegue, Leve e Leia 11h - Histórias Africanas e Afro-Brasileiras para a Primeira Infância Bibliotecas - Biblioteca Viriato Corrêa Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

23 de maio

10h30 - Meditação 22h - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia 24 de maio

10h - Oficina de Espanhol 15h - Oficina de Desafios Criativos Bibliotecas - Bosque de Leitura Chácara do Jockey Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

10h30 - Performance - Intervenção artística: Entre Sopros de Palavras e Miudezas Bibliotecas - Bosque de Leitura Parque Anhanguera Endereço: Parque Anhanguera. Av. Fortunata Taveira, 451 - Perus

24 de maio

15h - Arvoreteca Bibliotecas - Ponto de Leitura Graciliano Ramos Endereço: R. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 - Parque America

24 de maio

10h - Los Xerebas Bibliotecas - Biblioteca Mário de Andrade Endereço: R. da Consolação, 94 - República

23 de maio

14h - Palavra Feita à Mão - Escritoras e serigrafia 15h - Países pobres podem crescer? Estratégias econômicas para países emergentes 18h - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral 18h - Alaíde Costa 19h30 - Um inventário das violas, das cantorias e dos sambas nortistas: de 1800 a 1930 21h - A poesia da canção 23h - Três em Cena 24 de maio

0h - Jogos Indígenas do Xingu - Rituais pela vida ancestral 0h - Madrugada Desvairada 7h - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan 8h - Amanhecer no terraço: vivência de Tai Chi Chuan 9h - Um café com Darcy 10h - Feira de troca de livros da Mário 10h - Julieta é Bárbara: poeta do modernismo 10h - SarauZim 11h - Clássicos do Mangá e a influência nos autores nacionais 12h30 - Pronomes que rimam: questões de gênero no Rap 15h - Futuridades e distopias trans 15h - Leituraço 16h - Sarau com Katú Mirim 18h30 - Lydia Lunch Casas de Cultura - Casa de Cultura Brasilândia Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó

23 de maio

20h - Ualdo & Banda Coletivo Samba Rock 24 de maio

10h - Nega Luuh 11h - Viradinha 16h - Binho Ribeiro - Vibra Casas de Cultura- Casa de Cultura Chico Science Endereço: Av. Pres. Tancredo Neves, 1.265 - Vila Moinho Velho

23 de maio

18h - Pimenta de Boteco e as Divas 20h - Ayde - Sou Nordeste 24 de maio

11h - Quintetinho Caracaxá - A roda, o choro e suas brincadeiras 11h - Viradinha 16h - Forró da Macaxeira - Uma homenagem ao Rei do Baião Casas de Cultura - Casa de Cultura de Cidade Ademar - Danilo Miranda Endereço: Av. Durval Pinto Ferreira, 820 - Jardim Itacolomi

23 de maio

18h - Terreirão da Samanta Santos 20h - Festa Umoja 24 de maio

11h - Viradinha 14h - O Circo Chegou 16h - Raízes, memórias e outras histórias Casas de Cultura- Casa de Cultura do Butantã Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri

23 de maio

18h - Peixelétrico 20h - Patifaria Popular 24 de maio

11h - Viradinha 13h - Ambulantes 15h - Gritando Ska 17h - Scientist Feat. JAH9 Casas de Cultura - Casa de Cultura Freguesia do Ó Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215 - Freguesia do Ó

23 de maio

18h - Baile do Caio Moura 20h - Nelson Triunfo 24 de maio

11h - Viradinha 14h - Bloco Akió Casas de Cultura - Casa de Cultura Hip Hop Leste Endereço: R. Sara Kubitscheck, 165 A - Cidade Tiradentes

23 de maio

18h - Engrenagem Urbana 20h - As Trinca 24 de maio

11h - Nas Batalhas 11h - Viradinha 16h - Perifa Groove Casas de Cultura - Casa de Cultura Itaim Paulista Endereço: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles

23 de maio

18h - DJ Negrada-Baile Black White 21h - Dri Lima Fora de Serie-Projeto Samba Rock - Vem pro Baile 24 de maio

17h - O Circo Mambembe do Rogério Piva: A Vida de Um Saltimbanco Casas de Cultura - Casa de Cultura Manoel Mendonça Endereço: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro

23 de maio

18h - Samba & Tradição (Velha Guarda do Grupo Bloco do Beco) 20h - Roda de Samba do Renê Sobral 24 de maio

11h - Ritmuns 11h - Viradinha 13h - Usina Reggae Casas de Cultura - Casa de Cultura Raul Seixas Endereço: R. Murmúrios da Tarde, 211 - Jardim Bonifacio

24 de maio

11h - Viradinha 12h - Voltando a Ser Criança 14h - Cante Lá que eu Canto Cá - Cantigas para brincar 15h - Jatobazinhos para crianças Casas de Cultura - Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra Endereço: Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro

23 de maio

18h - Quixote Na Surdina 20h - Billy Saga 24 de maio

11h - Viradinha 13h - Gustavo Blind - Mágica sem limites 16h - Grupo êBA! - Menina Pássara Casas de Cultura - Casa de Cultura São Miguel Endereço: R. Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso

23 de maio

19h - Forró de Cara Nova - Dj Celinho e DJ Xuxa 20h - Trio Beijo de Moça 24 de maio

11h - Viradinha 14h - Questions 25 anos 15h - Lets Go Rock 16h - Acesso Rock Casas de Cultura - Casa de Cultura São Rafael Endereço: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz

23 de maio

14h - Baile Carioca 18h - Prod Ader 24 de maio

Horário a confirmar - O Macaco e a Lua 11h - Viradinha 16h - DJ Will Casas de Cultura - Casa de Cultura Vila Guilherme Endereço: Praça Oscár da Silva, 110 - Vila Guilherme

23 de maio

14h - Samba Amigos do Cacique 16h - Tico-Tico Teco-Teco 18h - Somos Nó 20h - Grupo Estasamba 24 de maio

11h - Viradinha 13h - Samba do Litrão 15h - Grupo SemEnsaio 17h - Paulinho Bigail Centros Culturais - Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641 - Vila Nova Cachoeirinha

23 de maio

17h - Batalha da Norte 18h - Batalha da Juventude 20h - Torya 24 de maio

11h - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro 14h - Samba da Melancia 15h - DJ Guigo Centros Culturais - Centro Cultural da Penha Endereço: Largo do Rosário, 20 - Penha de França

23 de maio

18h - Jane & Herondy 20h - Contos de Cativeiro - Grupo Orum Ayê Quilombo Cultural 24 de maio

15h - A Menina Passarinho 16h - Xequerês da Micaela 17h - Samba Lenço de Mauá 18h - Pavilhão 9 Centros Culturais - Centro Cultural Santo Amaro Endereço: Av. João Dias, 822 - Santo Amaro

23 de maio

16h - Luckeem - Brazucando 18h - Banda Madmens Clan 24 de maio

11h - As Aventuras de Lola 16h - Karol Ribê - Show De Volta pro Meu Ninho Centros Culturais - Centro de Culturas Negras do Jabaquara - Mãe Sylvia de Oxalá Endereço: R. Arsênio Tavolieri, 45 - Jabaquara

23 de maio

18h - Baile Black 20h - Felth 24 de maio

11h - A Bênção, Vovó Maria Conga 16h - Encontro de Bambas Centros Culturais - Centro de Memória do Circo Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

17h - Visita mediada através de intervenções circenses 18h - Visita mediada através de intervenções circenses 19h - Visita mediada através de intervenções circenses 20h - Visita mediada através de intervenções circenses Centros Culturais - Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey Endereço: R. Santa Crescência, 201 - Ferreira

23 de maio

10h - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas 14h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas 15h - Comunidade Samba da Vila - Resistindo & Propagando 16h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas 17h - Pagode do PH 24 de maio

10h - Bando trapos - Pirajussara - Vozes à Margem 10h - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas 11h - Mestre Jaburu - Roda de Capoeira Contemporânea 13h - Samba da Praça 14h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas 15h - Juliana Saggi 16h - Comprei um Circo! E agora? 16h - Oficina e Visita Guiada - Brinquedoscópio - Brinquedos Ópticos e as Visualidades Goianas Centros Culturais - Teatro Flávio Império Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600 - Cangaiba

23 de maio

18h - Maracatu Agô Anama: Peço licença pra chegar 20h - Barba Azul ou Todo Coração Tem Um Bosque 24 de maio

11h - África - Dentro da Gente 16h - O Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolin Centros Culturais - Centro Cultural Diversidade Endereço: R. Lopes Neto, 206 - Itaim Bibi

23 de maio

17h - O Grande Circo Transformístico 20h - Syhmom 24 de maio

14h - Sambabado 16h - Samba de Ganga Centros Culturais - Centro Cultural Olido Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico de São Paulo

23 de maio

18h - Mulheriu Clã 24 de maio

11h - Ariah - 08 ao 80 16h - Orquestra Brasileira de Música Jamaican

Centros Culturais - Polo Cultural Municipal Vila Itororó Endereço: R. Maestro Cardim - Bela Vista

23 de maio

18h - Benziê 20h - Conde Favela apresenta Audacioso

24 de maio

11h - O Jazz Não Morde 13h30 - Forró da Lua Cheia 16h - Bicho de Pé

Centros Culturais - Tendal da Lapa Endereço: R. Guaicurus, 1.100 - Água Branca

23 de maio

17h - Memória Subterrânea: O Acervo Punk de Ariel Invasor 18h - Ratos de Porão 19h - Invasores de Cérebros 20h - Inocentes 21h - Menstruação Anárquica 22h - Cólera

24 de maio

0h - Smash It Up 12h - Garotos Podres 13h - Desacato Civil 14h - Supla 15h - Bayside Kings 16h - Hateen 18h - Dead Fish

Centros Culturais - Centro Cultural São Paulo (CCSP) Endereço: Rua Vergueiro, 1.000 - Liberdade

23 de maio

18h - Peça A Visita (Sala Jardel Filho) 18h - DJ Lary Violet - A Vingança das Punks (Sala Ademar Guerra) 19h - Rappin Hood (Sala Adoniran Barbosa) 19h - Exibição ao ar livre do filme Pai Mãe Irmã Irmão (Jardim Suspenso, lado Vergueiro) 19h30 - QMAR (Sala Ademar Guerra) 20h30 - Coral Vozes Trans (Área de Convivência) 21h - Cartazes: Cut-Up e Escrita Expandida com Keila Okubo (Folhetaria) 21h - Cineconcerto Vermelho Wonder (Sala Jardel Filho) 21h - FOGO FOGO (Sala Ademar Guerra) 22h - Meta Golova (Sala Adoniran Barbosa) 22h30 - Leandra Lambert / PERSEPHONYX (Sala Ademar Guerra) 23h30 - Cineconcerto Anjo Gabriel (Sala Jardel Filho)

24 de maio

1h - Lydia Lunch (Sala Adoniran Barbosa) 2h - Cineconcerto Radio Diaspora (Sala Jardel Filho) 2h30 - Baile antenAZero (Sala Ademar Guerra) 2h30 - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage (Sala Lima Barreto) 3h - Lucia Vulcano (Sala Adoniran Barbosa) 4h30 - Danni Georg (Sala Adoniran Barbosa) 11h - Vida Seca 13h - Vida Seca (Sala Adoniran Barbosa) 14h - Exibição do filme Artists: Depression, Anxiety & Rage + debate com Lydia Lunch (Sala Lima Barreto) 18h - Peça A Visita (Sala Jardel Filho)

Museu da Cidade de São Paulo - Chácara Lane Endereço: Rua da Consolação, 1.024 - Consolação

23 de maio

14h - Xilo No Museu - impressões da cidade

Teatros - Teatro Alfredo Mesquita Endereço: Av. Santos Dumont, 1.770 - Santana

23 de maio

16h - Serei Sereia? 20h - Vozes da Floresta - Chico Mendes Vive

24 de maio

11h - O Jardim da Minha Avó (teatro para bebês) 16h - Joana e o Príncipe Silencioso 19h - Júlio Vann - NIQ - por estradas mundo afora

Teatros - Teatro Arthur Azevedo Endereço: Av. Paes de Barros, 955 - Alto da Mooca

23 de maio

16h - Diferentão - O passarinho que não sabia cantar 20h - Teatro-baile conta Missa do Vaqueiro 21h - Queda de Baleia, ou Canto Para Dançar Com Minha Morte

24 de maio

11h - Os Céus e Suas Histórias 16h - Fubá uma receita para o tempo, com Impacto Agasias Grupo de Teatro

Teatros - Teatro Paulo Eiró

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro

23 de maio

16h - Navegantes 20h - Um Grito Parado no Ar

24 de maio

11h - Brun Blaà - Teatro para Bebês 16h - Uma Boneca Para Menitinha

Parceiros Arena B3 Endereço: Praça Antônio Prado, 48 - Centro Histórico

24 de maio

13h - New Orleans Street Band

Bar do Nenel Endereço: Av. Prof. Alfonso Bovero, 522 - Perdizes

23 de maio

18h - Samba da Val

Bibliotecas - Biblioteca Alceu Amoroso Lima Endereço: Rua Henrique Schaumann, 777 - Pinheiros

23 de maio

14h - Semana do Brincar na Virada - Brincando com Teodoro e sua turma - desenhar, pintar, moldar e contar histórias

Bibliotecas - Biblioteca Anne Frank Endereço: R. Cojuba, 45 - Itaim Bibi

23 de maio

11h - Semana do Brincar na Virada - Sarau em Trânsito

Bibliotecas - Biblioteca Camila Cerqueira Cesar Endereço: R. Valdemar Sanches, 41 - Butantã

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Construindo Brinquedos com Materiais Recicláveis

Bibliotecas - Biblioteca Hans Christian Andersen Endereço: Av. Celso Garcia, 4.142 - Tatuapé

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Teatro Infantil - Breve Dança Para Um Rio

Bibliotecas - Biblioteca Parque Villa-Lobos Endereço: Av. Queiroz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, Parque Villa-Lobos

24 de maio

15h - BVL apresenta: Luedji Luna

Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Thales Castanho de Andrade Endereço: R. Dr. Artur Fajardo, 447 - Freguesia do Ó

23 de maio

10h30 - Semana do Brincar na Virada - Oficina de Marcador de página de livro

Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Mário Schenberg Endereço: R. Catão, 611 - Vila Romana

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Oficina de máscaras e Origami

Bibliotecas - Biblioteca Pública Municipal Nuto Santanna Endereço: Praça Tenório de Aguiar, 32 - Jardim São Paulo

23 de maio

10h - Semana do Brincar na Virada - Diversão na melhor idade e jogos recreativos para os 60+ Bibliotecas - Biblioteca Ricardo Ramos Endereço: Praça do Centenário de Vila Prudente, 25 - Vila Prudente

23 de maio

10h30 - Semana do Brincar na Virada - Pegue, Leve Livrinho

Bibliotecas - Biblioteca Roberto Santos Endereço: R. Cisplatina, 505 - Ipiranga

23 de maio

9h - Semana do Brincar na Virada - Cineminha e caça PIÁ 9h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos 13h - Semana do Brincar na Virada - Performance - Núcleo Histórias de Comadres 14h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

24 de maio

9h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos 14h - Semana do Brincar na Virada - Cinema na Biblioteca Roberto Santos

Bibliotecas - Biblioteca Viriato Correa Endereço: R. Sena Madureira, 298 - Vila Mariana

23 de maio

22h - Semana do Brincar na Virada - Fantástica Jornada Noite Adentro - Um Olhar aos Mundos da Magia

Virada na Paulista - Blue Note São Paulo Endereço: Av. Paulista, 2.073 - Consolação

24 de maio

0h30 - Hi-Fi Night com Silvera e Convidados

Virada no Centro - Teatro Franco Zampari Endereço: Av. Tiradentes, 451 - Luz

24 de maio

15h - Orquestra Brasil Jazz Sinfônica | Cordas Plus Virada no Centro - Caixa Cultural Endereço: Praça da Sé, 111 - Centro Histórico

23 de maio

9h - Museu da Caixa 9h - Solidão Coletiva, de Júlio Bittencourt 9h - Ode ao Modernismo - Uma homenagem ao mestre Riolan Coutinho 9h - Milton da Costa - A construção da forma 11h - Hora do Conto - Obax 19h - Tuyo canta Milton

24 de maio

14h - Eulália: A Segunda Depositante 19h - Tuyo canta Milton

Museus - Catavento Endereço: Praça Civica Ulisses Guimarães s/nº - Bras - Palácio das Indústrias

24 de maio

9h - Museu Catavento

Virada no Centro - CCBB Endereço: R. Álvares Penteado, 112 / R. da Quitanda, 70 - Sé / Centro Histórico

23 de maio

9h - Vivian Caccuri - Pele Azul 9h - Atlântico Sertão 12h45 - Tardes Brincantes 15h - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo 16h30 - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo 18h - Vivian Caccuri - Pele Azul 20h - Festa no CCBB SP

24 de maio

9h - Vivian Caccuri - Pele Azul 9h - Atlântico Sertão 12h45 - Tardes Brincantes 15h - Mostra Mestras do Macabro - As cineastas do horror ao redor do mundo

Virada no Centro - Central 1926 Endereço: Pça. da Bandeira, 137 - Bela Vista

24 de maio

23h - Programação especial na Central 1926

Virada na Paulista - Centro Cultural Coreano Endereço: Av. Paulista, 460 - Bela Vista

23 de maio

10h - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo 10h - (K-Food) K-Food para a Beleza

24 de maio

10h - (K-Beauty) K-Beauty Premium Pop-Up Store São Paulo 10h - (K-Food) K-Food para a Beleza

Virada no Centro - Centro Cultural Coreano (Bom Retiro) Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, s/º - Bom Retiro

23 de maio

15h - (K-Pop) Concurso K-Pop Festival 2026 20h - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil

24 de maio

13h - (Apresentação) Coral Sejong & Gayageum Byeongchang 15h30 - (K-Pop) Concurso de K-Pop 2026 - Random Play Dance 16h30 - (K-Pop) 1VERSE: K-Pop na Virada -1st Concert in Brazil 17h30 - DJ Mikefly Virada na Paulista - Centro Cultural Fiesp Endereço: Avenida Paulista, 1.313 - Bela Vista

23 de maio

10h - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID 10h - Cartunistas 10h - O Invisível Notável 18h30 - Visita à Exposição Pluralidades Insulares e oficina de bordado sobre papel 18h30 - Mundo Negro Trio 19h - Aerofractal 20h - Minha Estrela Dalva

24 de maio

0h - Aerofractal 10h - Pluralidades Insulares: A Arte Latino-Americana e Caribenha no Acervo do BID 10h - Cartunistas 10h - O Invisível Notável 10h30 - Corpos em Ritmo - Forró 11h - Visita Patimonial - Edifício Sede da Fiesp 11h30 - Sarau Serelepe - Sarau Infantil com Baque CT 12h30 - Samba do Lugão 13h - Miraflor 14h - Visita à Exposição Cartunistas e Oficina de Linguagem de Quadrinhos com Técnicas Mistas 14h - Pé de Manacá 15h - O Pequenino Grão de Areia 15h - Cortejo Musical com a Cia Becos e Batuques 15h30 - Samba do Lugão 17h30 - Samba do Lugão

Virada no Centro - Centro Cultural Olido Endereço: Av. São João, 473 - Centro Histórico

23 de maio

20h30 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança 24 de maio

20h45 - Uma Viagem Pela Índia Através da Dança

Centro Cultural Swami Vivekananda Endereço: R. Bela Cintra, 178 - Consolação

24 de maio

10h - Workshop de Yoga com Luiz Carvalho no Centro Cultural Swami Vivekananda 13h - Workshop de dança folclórica estilo Bhangra no Centro Cultural Swami Vivekananda

Centro Hare Krishna Bhakti Yoga Endereço: Praça Mal. Cordeiro de Farias - Higienópolis

23 de maio

10h - Acro Yoga 11h - Sound Healing 11h30 - Meditação Mântrica pela Paz 13h - Ayurveda - vivência, degustação e autocuidado 14h - Teatro: Um barato para sempre 15h - Apresentação Dançarinas de Krishna 15h30 - Roda de conversa: conexão e intenção 16h - Hatha Yoga 16h30 - Gustavito - Pena de Pavão de Krishna 17h - Kirtan e encerramnto com Festival Indiano das Cores