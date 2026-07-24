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Programa Selo Belém Gastronomia abre inscrições para reconhecer referências da culinária amazônica

Primeira edição vai avaliar as 100 primeiras inscrições válidas e conceder certificação a 40 empreendimentos da capital.

O Liberal

24 de julho de 2026 às 12:24

Na preparação para o Círio, as Usinas da Paz ofertaram cursos de culinária específicos com as receitas tradicionais da festividade.

Na preparação para o Círio, as Usinas da Paz ofertaram cursos de culinária específicos com as receitas tradicionais da festividade. ( Foto: Divulgação / Agência Pará )

As inscrições para a primeira edição do Programa Selo Belém Gastronomia começam nesta sexta-feira (24). A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), tem como objetivo reconhecer, preservar, promover e fortalecer a cultura alimentar paraense e amazônica.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 29 de julho. Os interessados devem acessar o edital disponível no portal Gastronomia Belém. Podem participar estabelecimentos, empreendimentos e iniciativas cuja atividade principal esteja relacionada à gastronomia paraense e amazônica, como restaurantes, bares, mercados, feiras, indústrias alimentícias, experiências gastronômicas e outros negócios que valorizem a identidade alimentar da capital.

Nesta primeira edição, serão avaliadas as 100 primeiras inscrições consideradas válidas. Ao final do processo seletivo, 40 estabelecimentos serão contemplados com o Selo Belém Gastronomia. Os selecionados receberão certificado oficial, manual de aplicação da marca e passarão a integrar o cadastro oficial de referências gastronômicas de Belém. Além disso, serão incluídos em ações institucionais de divulgação, eventos e futuros roteiros turísticos promovidos pela Prefeitura.

A avaliação técnica das propostas ocorrerá entre os dias 20 e 31 de agosto. O resultado final será divulgado em 14 de setembro de 2026.

Entre os critérios de avaliação estão a utilização e valorização de insumos regionais, a preservação de técnicas e receitas tradicionais, a inovação alinhada à identidade alimentar amazônica, a relevância cultural, histórica, simbólica ou turística do empreendimento, além da adoção de boas práticas sanitárias e de iniciativas voltadas à sustentabilidade e à economia circular.

A presidente da Codem, Mariel Mello, orienta os interessados a ficarem atentos ao cronograma e às exigências previstas no edital.

"Convido todo mundo a entrar no portal para acompanhar todo o processo seletivo, o cronograma e verificar os documentos necessários para se inscrever", afirmou.

O Programa Selo Belém Gastronomia foi lançado oficialmente no último dia 15 de julho, durante cerimônia realizada no Solar da Beira. O evento contou com a presença do prefeito Igor Normando e da presidente da Codem, Mariel Mello. Na ocasião, a gestão municipal apresentou os objetivos da iniciativa, as categorias participantes, os critérios de avaliação, o cronograma e as etapas do processo seletivo.

A Comissão de Avaliação será composta pelo vice-presidente da Codem, Kayo Nunes; pela representante do Selo Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO, Mayra Proença; pelo coordenador do Núcleo Jurídico da Codem, Diego Bastos; pela coordenadora do curso de Gastronomia da Universidade da Amazônia (Unama), Yamila Alves; e pelo representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Igor Assis.

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