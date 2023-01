Primeira prova do líder do BBB 23 será disputada entre as mesmas duplas

A primeira prova do líder do "Big Brother Brasil 23" será será nesta quinta-feira (19) e vai ser disputada entre as mesmas duplas formadas desde o início do programa. Os dois vencedores serão coroados. Na festa da noite de quarta-feira (18), foi a primeira vez que os participantes ficaram livres das luvas e os participantes aproveitaram para interagir melhor com outras pessoas da casa.

Mas de acordo com a produção do programa, as duplas vão seguir juntas até o fim da semana. MC Guimê e Tina; Cristian e Marvvila não disputam a liderança pois foram os primeiros eliminados da Prova da Imunidade.

No domingo (22), o paredão será formado pelas duplas. Fred e Ricardo estão imunes, pois venceram a Prova da Imunidade.