Preta Gil mostra momentos de confraternização ao lado dos amigos durante tratamento

Em tratamento experimental nos Estados Unidos contra o câncer, Preta Gil mostrou parte de sua rede de apoio no país em alguns stories de seu perfil no Instagram. A cantora e empresária compartilhou os momentos de intimidade ao lado de Gominho, Malu Barbosa, Ju de Paulla e Duh Marinho.

Gominho é um dos amigos que está acompanhando o tratamento de Preta Gil contra o câncer desde o primeiro diagnóstico, no início de 2023. Em um dos vídeos postados pela cantora, ele conta que viajou do Brasil até os EUA só para ver a amiga e pretende voltar no final do mês.

Preta Gil foi para os Estados Unidos no dia 13 de maio para iniciar o novo tratamento contra o câncer. Há um mês, a cantora trocou Nova York por Washington, onde foi aprovada para testar um medicamento em tratamento experimental.

Durante a estadia nos EUA, Preta tem recebido visitas de familiares e amigos do meio artístico. Já estiveram com a cantora na capital nova-iorquina a madrasta Flora Gil, as irmãs Bela Gil e Maria Gil, além de amigos como a atriz Claudia Raia, o ex-diretor da Globo, Boni, a apresentadora Sabrina Sato e a cantora Ivete Sangalo.