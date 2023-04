Prêmio para projetos audiovisuais para a educação no Pará prorroga inscrições

O prazo para inscrições no Prêmio "Mergulho FCP", da Fundação Cultural do Pará (FCP), que iria inicialmente até o dia 31 de março, foi prorrogado para o próximo dia 23 de abril. A política pública consiste em 15 prêmios e três linhas de ação: na linha de mostras de audiovisual, 50 mil reais cada prêmio; na de ações educacionais transformadoras, 40 mil reais; e na de produção de audiovisual para estudantes de graduação técnica e tecnológica, 50 mil reais. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário virtual.

A coordenadora de Artes Visuais e Audiovisual da Casa das Artes, Melissa Barbery, explica que a ideia do edital "Mergulho" é mergulhar sempre em algum nicho, e para isso, estão sendo oferecidas três linhas de ação. “Nesse primeiro mergulho, a gente está tentando se conectar com a educação de formas diferentes; esse é o nosso objetivo”, detalha.

A primeira linha de ação é a de Mostras de Audiovisual, a segunda é a de ações educacionais transformadoras por meio do audiovisual, e a terceira é para produção de audiovisual para estudantes de graduação técnica e tecnológica.“É um edital totalmente diferente de todos os que já tivemos. Ele é focado em três nichos diferentes. De todas as linhas, a mais conectada à educação é a de ações transformadoras, voltada para professores da rede pública. Essa linha é focada principalmente nas escolas públicas municipais e estaduais, da capital e do interior”, detalha.

O objetivo da primeira linha, de acordo com Barbery, é montar uma mostra de audiovisual. “Se a pessoa já tem uma mostra no seu bairro, na sua cidade, a FCP vai entrar com o prêmio para manter essa mostra, e em contrapartida, a produtora oferece ações educativas, como oficinas, por exemplo. E depois vem um recorte da Mostra para Casa Das Artes, porque também é um edital de ocupação da Casa”, conta a servidora.

No caso da segunda linha, de ações transformadoras por meio do audiovisual, o objetivo é alcançar os professores e professoras que estão na rede pública de ensino e dar condições para que possam planejar e executar ações transformadoras por meio do audiovisual dentro ou fora das dependências da escola, mas ligadas às atividades escolares.

A terceira linha, de produção para estudantes de curso técnico ou tecnológico relacionados ao audiovisual, foi pensada para alcançar um grupo de pessoas que está pensando e vivendo o audiovisual, mas ainda como estudante, em um momento ainda de experimentação.

Podem se inscrever produtoras culturais, curadores, cineclubistas, educadores de escolas públicas estaduais e municipais, estudantes de cursos que tenham relação com o audiovisual, entre outros profissionais da área.

Para quem ainda tiver dúvidas e deseja obter mais informações sobre o concurso, a FCP disponibiliza o e-mail premiomergulhofcp@gmail.com. A versão mais atualizada do edital pode ser consultada no endereço: www.fcp.pa.gov.br.