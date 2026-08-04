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Pré-venda do Lollapalooza Brasil 2027 começa nesta terça

A edição de 2027 marcará os 15 anos do festival no Brasil

Estadão Conteúdo
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O evento é considerado um dos maiores festivais do mundo. (Foto: Divulgação/ Lollapalooza)

A pré-venda dos ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027 começa ao meio-dia desta terça-feira, 4. Nesta primeira etapa, estarão disponíveis apenas os ingressos Lolla Pass, que garantem acesso aos três dias do festival, marcado para 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As vendas serão realizadas exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera.

A edição de 2027 marcará os 15 anos do festival no Brasil. Até o momento, a organização ainda não anunciou o line-up. Os ingressos para os três dias estarão disponíveis em três modalidades:

. Lolla Pista (a partir de R$ 969): acesso à área principal dos shows; . Lolla Comfort by Bradesco (a partir de R$ 1.985,10): inclui uma área exclusiva com vista privilegiada, guarda-volumes, bares, pontos de alimentação, banheiros exclusivos e espaço de descanso; . Lolla Lounge by Vivo (a partir de R$ 3.489): oferece uma experiência premium, com open bar, open food, ativações de marcas, after party e transporte de ida e volta para o festival.

Os valores correspondem ao primeiro lote, com o desconto máximo oferecido pelo festival, para quem tem direito à meia-entrada e realiza a compra com cartões elegíveis do Bradesco, Bradescard, next ou Digio.

Nas compras feitas pelo site da Ticketmaster Brasil, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%. Já na bilheteria oficial, não há incidência dessa taxa.

O festival oferecerá ingressos nas modalidades inteira, meia-entrada e entrada social. Clientes Bradesco terão 15% de desconto sobre o valor do ingresso - benefício cumulativo com a meia-entrada e a entrada social -, além da possibilidade de parcelamento em até dez vezes sem juros.

Para o público geral, as compras poderão ser divididas em até três parcelas sem juros ou entre quatro e oito parcelas com juros. A organização também orienta o público a adquirir os ingressos apenas pelos canais oficiais para evitar fraudes.

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MÚSICA/LOLLAPALOOZA BRASIL 2027/INGRESSOS/PRÉ-VENDA
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