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Polícia interrompe gravação de cena de assalto em Indaiatuba ao achar que crime era real

Estadão Conteúdo

O ator Julio Rocha compartilhou o momento em que agentes de segurança de verdade interromperam a filmagem de uma cena de assalto na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Em vídeo postado em seu Instagram na sexta-feira, 13, ele está dentro de um carro ao lado de uma atriz. Homens com armas cenográficas batem no vidro, indicando um assalto. Ao fundo, um policial aborda a equipe e pede que joguem as armas no chão.

Julio, que seria a suposta vítima, coloca a cabeça para fora do veículo e anuncia que se trata de uma filmagem. Os policiais, então, pedem que desça do carro e vá até eles com as mãos na cabeça para uma revista.

O ator elogiou a postura do agente que o revistou, membro da Guarda Municipal de Indaiatuba: "É nesse momento que a gente entende o valor de quem veste a farda com responsabilidade! O mundo precisa de mais profissionais como você!"

O Estadão buscou contato a respeito do ocorrido com a Guarda Civil e a Secretaria de Segurança de Indaiatuba, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Quem é Julio Rocha

Julio Rocha é conhecido do grande público por seus papéis em novelas. No mais recente deles, após um longo hiato, interpretou Edilberto, um dos capangas de Santiago (Murilo Benício) na novela das 9 Três Graças. Seu personagem morreu e deixou a trama no último dia 5 de março.

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