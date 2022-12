Podcast reforça a fé através de testemunhos pessoais em tempos difíceis

A pandemia, sem dúvida, foi um período difícil para o mundo. E foi cada vez mais exigido das pessoas, uma saúde emocional equilibrada. Ao precisar lidar com perdas, solidão, dificuldades financeiras, ansiedade e inseguranças, a população viveu um período de estresses e doenças psíquicas. Um dos caminhos mais buscados, foi o refúgio na fé. Pensando nisso, a cristã, jornalista, publicitária e CEO da agência Amazonas Digital, Andréa Lia Amazonas, aprofundou-se no estudo da palavra de Deus nesse período e fundou o podcast “CristoCast”.

Segundo a jornalista, “todos nós passamos por um período muito delicado, durante dois anos na pandemia, onde emocionalmente todos fomos testados. Nós passamos por perdas, por dificuldades financeiras, por desafios emocionais; e isso tudo enfraquece o nosso emocional, o nosso espírito. Então, o CristoCast vem como uma forma de fortalecer um pouco mais a Fé, através dos testemunhos de pessoas que já enfrentaram desafios e que encontraram em Cristo essa fortaleza. Muitas pessoas enfrentaram, nesse período pandêmico, a depressão, crises de ansiedade, solidão, estresses diversos; e as pessoas que conseguiram passar por isso de uma forma um pouco mais equilibrada, foram as que buscaram fortalecer a fé”, explicou.

Andréa ressaltou ainda que “dessa maneira, o CristoCast vai trazer todas as semanas testemunhos de pessoas que encontraram essa fórmula em Deus, que é quem realmente fortalece e cuida de nós; e nós temos o propósito de aquecer os corações dos que estão necessitados de uma palavra de aconchego, de fortaleza, que essas pessoas se encontrem nas nossas mensagens, se aproximem mais de Deus, que possam resgatar e fortalecer o emocional de cada uma delas através da fé”.

Com o lançamento marcado para o dia primeiro de janeiro de 2023, o CristoCast mostrará o poder dos testemunhos de diversas pessoas, que em algum momento de suas vidas, sentiram com muita pujança o poder de Jesus Cristo. CristoCast é um conteúdo cristão, focado em testemunhos para fortalecer a fé e trazer doses de equilíbrio emocional aos espectadores/ouvintes do podcast especialmente àquelas pessoas que precisam de uma palavra de apoio para superar dificuldades. Os entrevistados serão os grandes contadores das histórias repletas de muita emoção! O CristoCast será lançado no canal do YouTube do podcast.