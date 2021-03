Pocah ameaça tocar o terror caso volte do paredão: 'Malvadona'

Pocah, Thaís e Projota são os emparedados do ‘BBB 21’ desta semana e um deles vai sair na noite desta terça-feira (16). Em uma conversa descontraída com o rapper e Arthur, na tarde de hoje, a funkeira revelou que se permanecer no reality irá tocar o ‘terror’ entre os participantes.

"Se o Brasil me deixar aqui, vocês se preparem", disse a carioca, bastante confiante com o resultado positivo.

Arthur começou a rir e acrescentou: "Pocah malvadona". Ela, então, rebateu: “Está duvidando de mim?”. O crossfiteiro fez com a cabeça que sim. "Aguarde", ameaçou Pocah.