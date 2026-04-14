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Plataforma digital Cult Espaços impulsion acesso ao setor cultural no Pará

Segundo o coordenador da plataforma eCult Espaços, Daniel Araujo, a iniciativa vai além da organização de dados

O Liberal
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Daniel Araujo, coordenador da plataforma, afirma: “A proposta da eCult é fortalecer a cadeia produtiva" (Walda Marques)

Em apenas seis meses de funcionamento, a plataforma digital eCult Espaços alcançou a marca de quase 130 cadastrados. Artistas, produtores, empresas e espaços culturais integram esta rede com o objetivo de ampliar as oportunidades de trabalho, circulação e visibilidade no setor. A ferramenta pode ser acessada pelo site www.ecultespacos.com.br.

Disponível em português, inglês e espanhol, com interface intuitiva, a plataforma é estratégica para inserir a produção cultural paraense em um cenário mais amplo. Isso inclui o fomento ao turismo cultural e o intercâmbio com outros mercados. Ela também centraliza informações que antes estavam dispersas, promovendo maior organização e transparência na gestão de pautas e reservas.

Fortalecimento da cadeia produtiva cultural

De acordo com Daniel Araujo, coordenador da plataforma, mestre em Música pela Universidade do Missouri (EUA) e servidor público do Estado do Pará, a iniciativa vai além da organização de dados. “A proposta da eCult é fortalecer a cadeia produtiva ao aproximar profissionais, ampliar a visibilidade dos serviços culturais e incentivar a ocupação dos espaços”, afirmou Araujo.

Ele destacou ainda que, com isso, a plataforma contribui diretamente para a sustentabilidade do setor cultural no Pará. Ao centralizar dados sobre espaços culturais, profissionais e programação, a eCult dinamiza a economia criativa no Estado, abrindo portas para museus, teatros e parques urbanos, com foco no desenvolvimento do turismo.

Acesso facilitado e gratuidade

A então secretária de Estado de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, mencionou no dia do lançamento que a plataforma atende a uma demanda do setor. Ela permite o cadastramento de profissionais e empresas de serviços, garantindo mais oportunidades de trabalho. A gratuidade é outro ponto enfatizado da eCult, possibilitando que artistas, produtores e gestores culturais acessem a ferramenta sem custos.

“A ideia é garantir que todos possam utilizar a plataforma sem custos, facilitando o acesso aos espaços públicos e ampliando as oportunidades para quem atua na cultura”, explicou o coordenador Daniel Araújo. Ele também ressalta a simplicidade do processo de cadastro. “O usuário precisa apenas acessar o site, preencher informações básicas como nome, e-mail e telefone e já passa a fazer parte da rede de profissionais e espaços culturais”, completou.

Profissionalização e geração de renda

Com ferramentas de busca avançada, agenda integrada e um sistema de agendamento online, a eCult otimiza processos para a profissionalização do setor. A plataforma visa ampliar a circulação de projetos, a ocupação de espaços culturais e a geração de renda para os trabalhadores da cultura.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) foi responsável pelo desenvolvimento da plataforma. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) atuou na articulação, e o projeto conta com o apoio do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI) e da Open Society.

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