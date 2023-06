Pianista que se apresentou para o Papa realiza recital em Belém

Um passeio pela música clássica mundial com profundidade sobre a história e os sentimentos por trás de grandes composições de Mozart, Chopin e Beethoven é o que ocorrerá em “Um recital que percorre a linha do tempo” do pianista Álvaro Siviero, nesta sexta-feira, dia 16, no Museu de Arte Sacra, localizado na Igreja de Santo Alexandre, a partir das 19h30. O evento é fechado para patrocinadores, pais e alunos da Escola Mirante.

O pianista Álvaro Siviero acumula apresentações por Alemanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, República Tcheca, Áustria, Polônia, França, Inglaterra e Suíça. “Quando recebi o convite para essa apresentação mais do que apresentar um repertório, quero transformar a Igreja de Santo Alexandre, em uma grande sala de estar. Quero que as pessoas que estão lá não entendam como algo formal, ou distante, artista e pessoas na plateia. Quero quebrar o protocolo e fazer algo especial, diferente”, explica o pianista.

A diretora da instituição de ensino, Daniela Garcia, explica que o objetivo do evento é aproximar a comunidade escolar da música clássica. “Em 2020 fizemos uma live com o pianista renomado, o Álvaro, e desde então, desejamos trazê-lo a Belém, para se apresentar aos nossos alunos. Queremos promover às crianças a degustação de músicas boas, e incentivar esse contato com a música desde pequeno é super importante. Isso é resultado de um projeto educativo que prioriza as virtudes e culturas de qualidade”, destaca Garcia.

Siviero foi o primeiro brasileiro a participar do curso de imersão na obra de Beethoven na Casa Orfeo-Fondazione Wilhelm Kempff, em Positano. Em 2007, o pianista realizou um recital particular para o Papa Bento XVI, em Aparecida, São Paulo, quando o Pontífice visitou o Brasil. Já em 2009, foi o artista que representou o Brasil no histórico Encontro Mundial de Artistas, celebrado na Capela Sistina, em Roma. Outra passagem importante foi em 2022 por Maiorca, onde realizou um recital oficial de reabertura do local onde Chopin residiu na Cartoixa de Valldemossa.

Nesta primeira visita à Belém, no Estado do Pará, Siviero conta que encontrou um povo acolhedor, alegre, colorido e quente como a cidade. Como retribuição pela receptividade, o pianista quer dar novos horizontes para as pessoas conhecerem a música clássica e erudita. Abrir as possibilidades das pessoas conhecerem e entenderem como um compositor como Beethoven conseguiu compor obras geniais mesmo com a surdez.

“Para tanto vou tentar explicar as circunstâncias da vida dos compositores, a circunstâncias como as obras foram produzidas, para que as pessoas apreciem as obras não só de um ponto de vista estético, mas também intelectual. Acho que é o grande desafio do Brasil, entender que a música clássica, não é uma música elitista, porque sensibilidade não está relacionado com classe social”, assegura.