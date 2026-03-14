Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, morre aos 64 anos

Phil Campbell, conhecido por seu trabalho como guitarrista da banda Motörhead, morreu na sexta-feira, 13. A causa da morte não foi informada, mas o anúncio foi feito por sua família neste sábado, 14.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso amado pai, Philip Anthony Campbell, que morreu em paz na noite de ontem (sexta, 13) após uma longa e corajosa batalha na UTI por conta de uma operação complexa."

"Phil foi um marido devoto, um maravilhoso pai e um amoroso avô", consta em publicação no Facebook de sua última banda, a Philip Campbell And The Bastard Sons, em que tocava ao lado de seus filhos.

Apesar de não ter feito parte da formação original do Motörhead, o guitarrista chegou à banda britânica em 1984 e permaneceu por quase 30 anos, até 2015, quando ela chegou ao fim por conta da morte do vocalista Lemmy Kilmister. Antes, tocava na Persian Risk, do País de Gales, onde nasceu.

Esteve no Brasil em algumas ocasiões. Numa delas, em 2011, se apresentou com o Motörhead no festival Rock In Rio. Felipe Branco Cruz, crítico do Estadão à época, considerou o solo de Phil Campbell na apresentação como "antológico" e "candidato a entrar para a história do festival".