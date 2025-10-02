Capa Jornal Amazônia
'Peaky Blinders' vai ganhar duas sequências na Netflix

Estadão Conteúdo

A Netflix e a BBC anunciaram nesta quinta-feira, 2, duas novas séries que darão sequência aos eventos de Peaky Blinders. Cada série terá seis episódios de uma hora cada, com produção executiva de Cillian Murphy e do criador Steven Knight, e vão se passar após os eventos do filme, atualmente em fase de pós-produção e sem data de estreia anunciada.

Detalhes sobre as séries ainda não foram divulgados, tampouco quem estará no elenco ou no time de roteiristas. No entanto, as atrações vão explorar histórias de uma nova geração da família Shelby, a partir do ano de 1953.

De acordo com a sinopse oficial das séries divulgada pela plataforma de streaming, a cidade de Birmingham, na Inglaterra, estará em reconstrução após ter sido fortemente bombardeada durante Segunda Guerra Mundial, e a corrida para controlar o projeto industrial vai se transformar em "uma disputa brutal de dimensões míticas", com os Shelby bem no centro de uma trama de sangue e violência.

"Estou muito feliz em anunciar este novo capítulo da história de Peaky Blinders. Mais uma vez a trama terá como raiz Birmingham e contará a história de uma cidade que renasce das cinzas após o bombardeio", adianta Knight, em comunicado. "A nova geração dos Shelbys está no comando, e será uma jornada incrível."

As seis temporadas de Peaky Blinders estão disponíveis para streaming na Netflix.

Estreladas por Cillian Murphy como Thomas Shelby, o drama relata a história do líder de uma gangue que, em 1919, faz de tudo para subir na vida.

