PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

GB AVIAÇÃO: Aeroporto Heathrow em Londres fecha por incêndio e afeta tráfego mundial

LONDRES:

Aeroporto Heathrow em Londres fecha por incêndio e afeta tráfego mundial

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, foi forçado a fechar o dia todo nesta sexta-feira(21) devido a uma queda de energia após um incêndio, interrompendo o tráfego aéreo mundial.

LONDRES:

Passageiros desesperados buscam voos alternativos após fechamento do maior aeroporto da Europa

Passageiros desesperados buscaram rotas alternativas nesta sexta-feira (21) depois que centenas de voos de chegada e partida foram cancelados no Aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, devido a uma queda de energia.

HAVANA:

Suspensão de financiamento dos EUA sufoca mídia crítica de Cuba, Venezuela e Nicarágua

Fechamentos, demissões em massa e incerteza: o congelamento dos fundos de ajuda internacional dos Estados Unidos sufoca os veículos de comunicação que criticam Cuba, Nicarágua e Venezuela, um contrapeso ao rígido controle do governo sobre a imprensa.

QUEENS:

'As pessoas estão com medo': economia dos migrantes sofre com políticas de Trump

"O trabalho está quase morto", resume Nader, obrigado a fechar sua loja de móveis em Corona, um dos bairros mais latinos do Queens, onde a política anti-imigratória de Donald Trump deixou as casas praticamente vazias pelo medo e a incerteza.

CARTUM:

Exército do Sudão retoma palácio presidencial em Cartum das mãos dos paramilitares

O Exército sudanês retomou, nesta sexta-feira (21), o controle do palácio presidencial em Cartum, nas mãos dos paramilitares, após uma intensa batalha, anunciou um porta-voz militar, quase dois anos depois do início da guerra.

GENEBRA:

Todas as regiões glaciais sofreram uma perda de massa em 2024, segundo a ONU

Todas as regiões glaciares registraram perda de massa líquida em 2024 pelo terceiro ano consecutivo, indicou a ONU nesta sexta-feira (21, data local), para quem a preservação dos glaciares é uma questão de "sobrevivência".

BRASÍLIA:

Vini Jr marca no fim e Brasil vence Colômbia (2-1) nas Eliminatórias

Com um golaço de Vinícius Júnior nos acréscimos, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 nesta quinta-feira (20), em Brasília, e ganhou uma nova vida nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

COSTA NAVARINO:

Como nova chefe do COI, Coventry enfrentará o desafio da geopolítica

A nova presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), a zimbabuana Kirsty Coventry, terá que navegar em um cenário geopolítico volátil, desde o relacionamento da organização com os Estados Unidos e seu presidente, Donald Trump, até a eventual reintegração da Rússia ao movimento olímpico.

