Participantes BBB 24: saiba quem são os 18 brothers apresentados hoje durante o Big Day

Começam a ser apresentados hoje, os participantes do BBB 24. Conhecido como Big Day, esta sexta-feira (05/01), marca a data que inicia a divulgação dos novos brothers e sister do programa. Hoje, a TV Globo anunciará 18 participantes escolhidos pela produção para entrar no reality show mais famoso da televisão brasileira. A nova temporada do Big Brother Brasil estreia na próxima segunda-feira (08/01).

Após o dia de hoje, no domingo (07/01), durante o programa Fantástico, serão apresentados mais 14 possíveis participantes: 7 homens e 7 mulheres, que disputarão mais 8 vagas na casa. Ao todo, o BBB 24 terá 26 participantes.

Que horas começa o Big Day?

O início da divulgação dos nomes será durante a tarde e deve finalizar a noite, no último intervalo da novela Terra e Paixão. O primeiro nome deve ser divulgado em um dos intervalos do Jornal Hoje, marcado para iniciar às 13h25 desta sexta-feira (05).

