Paraenses vão ter um motivo a mais para acompanhar o BBB 23

Agora é final da contagem regressiva para o início do BBB 23 e os paraenses têm um motivo a mais para acompanhar a casa mais vigiada do Brasil, já que foi dada a confirmação da participação da paraense Paula Freitas, 28 anos, moradora da cidade de Jacundá, sudeste paraense.

O Brasil conheceu a jovem durante a participação na Casa de Vidro, nesta semana, onde ela passou dois dias confinada ao lado de mais três participantes no aguardo do final da votação, que teve o resultado na quinta-feira (12). A equipe de O Liberal esteve no Rio de Janeiro, na última terça-feira (10), e acompanhou um pouco da participação da paraense durante a permanência na Casa de Vidro.

Paula ficou feliz com a presença da imprensa paraense e chegou a interagir por mímica pedindo voto dos conterrâneos e do Brasil como um todo. Ela disse que estava vivendo um sonho e que tem como principal foco no BBB 23, ganhar o prêmio e ajudar a família.

A participante interagiu bastante com as pessoas que cercavam a Casa de Vidro e durante dois dias, ela viveu várias emoções. Até a visita do ex-namorado, Michel Ailis, ela recebeu. O jovem é morador de Marabá, cidade vizinha de Jacundá. Mas na ocasião da visita ele estava de férias em São Luis e quando soube da participação de Paula no BBB ele não pensou duas vezes e foi para o Rio de Janeiro, onde ficou instalada a Casa de Vidro.

"Na hora que eu fiquei sabendo, já comprei uma passagem, saí correndo e vim pra cá. Cheguei pela manhã, não consegui fazer uma reserva de hotel. Deixei só minha mala lá e vim para o shopping esperar abrir para conseguir falar com ela", disse ele, em entrevista ao GShow.

Ele também disse durante a entrevista que está com ciúme de Paula, mas ele tem consciência que ela está solteira e que, independente do que ocorrer, vai ficar aqui do lado de fora na torcida.

Desde quando Paula foi anunciada na Casa de Vidro, a cidade de Jacundá ficou em festa. A prefeitura da cidade colocou um telão para acompanhar o resultado da votação e a festa se prolonga até o dia da estreia do programa, na próxima segunda-feira (16).

Durante a estadia na Casa de Vidro, Paula já arrancou a torcida de famosos como Camilla de Lucas, Brunna Gonçalves, Luísa Sonza e Felipe Neto.

A paraense de 28 anos é formada em Biomedicina e é moradora da cidade de Jacundá, no Pará. Essa foi a segunda vez que Paula tentou uma vaga no BBB. Em entrevista ao Gshow, a biomédica disse que, em uma conversa com Deus, soube que conseguiria alcançar o tão sonhado objetivo até 2024, o que a deixou mais otimista na hora de realizar a inscrição.