Paraense vive momento de intensidade com a Grande Rio e se prepara para desfile oficial

Há pouco menos de um ano, a Grande Rio anunciou que prestaria uma homenagem ao estado do Pará no Carnaval de 2025. A notícia, divulgada em maio de 2024, deixou os paraenses ansiosos e empolgados pela oportunidade de ver o estado desfilando na agremiação na Sapucaí. Muitas pessoas se programaram para participar desse momento, enquanto outras deixaram os detalhes nas mãos do universo.

A publicitária Suzana Magalhães teve seus sonhos realizados de forma surpreendente. Ela, que sempre desejou desfilar em alguma escola de samba no Rio de Janeiro, fará sua estreia em grande estilo na agremiação de Caxias.

Foliã vive rotina na Grande Rio (Fotos: Arquivo Pessoal)

“Como não estava morando em Belém, acompanhei a seletiva de samba à distância. Mas, no fim do ano, vim passar o réveillon com a minha família no Rio de Janeiro e decidi que queria desfilar. No início deste ano, fui até a quadra da Grande Rio em um ensaio e bati na porta da secretaria atrás de uma vaga, porque já haviam me dito que estava tudo completo. Para minha surpresa, eles estavam procurando por pessoas altas, e foi assim que consegui a vaga. Na hora, eu chorei, fiquei muito emocionada por ter conseguido, porque me colocaram em uma ala que é da cobra grande, e eu tenho uma tatuagem no meu braço. Falei: que coincidência, a cobra é igualzinha à minha”, relembra.

Em cada conversa com Suzana, a emoção toma conta, pois ela se emociona a cada momento vivido com a Grande Rio. Seja nos ensaios na quadra, na rua ou nos outros dois que já ocorreram na Sapucaí: “Para esses ensaios, a gente teve que preparar um adereço de mão, como a bandeirinha do Pará. É tão incrível chegar nos ensaios, cantar o samba-enredo e ver todo mundo junto vibrando, as outras alas e musas ensaiando, a Alane e Isabelle, que são do Norte. Comecei a interagir com muitas pessoas, na minha ala tem muitos paraenses. É muito incrível ensaiar ali e ver o pessoal de Caxias se dedicando tanto.”

Entrar na Sapucaí, o local oficial do desfile, trouxe para Suzana uma nova emoção. E, como uma boa paraense, ela tem curtido cada detalhe desse processo antes do dia 04 de março, quando a Grande Rio fará o desfile oficial.

“Entrar na avenida, olhar para todos os lados, ver a arquibancada, tudo se materializando ali na frente, é emocionante. Eu me empolguei muito vendo todo mundo cantando, interagindo, o pessoal com a bandeira do Pará e do Remo (que é meu time). Foi mágico. É como se fosse um desfile mesmo. E eu sempre fico até o fim do ensaio, mesmo quando saio da avenida, fico lá no Arco esperando a bateria chegar na dispersão para aproveitar a experiência completa (risos). Minha expectativa está muito alta com a Grande Rio, estou com uma mistura de nervosismo e medo, porque minha fantasia é muito grande, cobre minha cabeça e pescoço, e como o samba é muito vibrante, ele exige muito esforço vocal. Quem está nas alas tem que cantar do início ao fim, e como lá no final da avenida tem a última cabine de jurados, a gente tem que aguentar até lá. Então, estou nervosa e com medo de não dar conta, mas confiante, ensaiei muito e ainda ensaio em casa”, finaliza a foliã.