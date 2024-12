Paraense vence competição de culinária em etapa Norte-Nordeste

A culinária criativa, sensível e que conta histórias também é uma forma de cuidado. Pensar a arte de cozinhar com olhares para o regional e valorização cultural funciona como estímulo para o crescimento da área, sobretudo na região Norte. A paraense, Amandha Silveira, aluna de Gastronomia compreende bem esses desafios e, recentemente, foi a campeã da etapa Norte-Nordeste de um concurso, o Chef Show Band, que foi realizada na Bahia. Com o tema “Afetividade, Regionalidade e Criatividade”, a vencedora deu vida e sabor ao prato “Abraço”, que transmitiu seu preparo, profissionalismo e sensibilidade.



Para a etapa final, Amandha preparou um filé de carneiro com molho de castanha, creme de fava verde, esferas de cajuína e mel, vinagrete de maxixe. Para a sobremesa, um acréscimo ao seu menu que fez total diferença, a cozinheira apostou em um requeijão Cardoso caramelizado com açúcar, compota de bacuri, mel intocado e raspas de limão. Todos os insumos e cerâmicas utilizadas foram regionais, sem contar que a apresentação visual fez jus ao sabor indescritível e aprovado pelos jurados, o que lhe garantiu o troféu da competição.

Sem dúvida, a vencedora, desde muito nova, esteve rodeada de pessoas que amam cozinhar. “A culinária sempre esteve, ainda que não como um conhecimento estruturado, presente na minha vida. Minha mãe sempre cozinhou no dia a dia e, em dias de churrasco e feijoada, meu pai tomava de conta. Quando íamos para casa da minha avó eu que preparava a sobremesa. Sempre gostei e vivenciei isso: estar à mesa, preparar com cuidado”, externa.

Esse cuidado sempre esteve presente na trajetória de Amandha. Formada em Enfermagem, dedicou 12 anos à profissão, mas nunca deixou de lado sua paixão pela culinária. Agora, está transformando esse amor em realidade ao estudar Gastronomia na Wyden. “Protelei bastante para começar uma segunda faculdade”, confessa. Com o resultado da competição, percebe que “as coisas começaram acontecer de forma despretensiosa, mas tenho investido tempo e me capacitado. Queremos dar visibilidade para a Gastronomia do estado. Fui muito feliz e abençoada nessa competição”, afirma.

Profissionalização, incentivos e apoios fizeram a diferença em sua vida

Amandha acrescenta que ao iniciar na confeitaria sentiu necessidade de encontrar o conhecimento técnico. “Nesse processo, busquei o curso de Gastronomia na Wyden. A partir do 2º período começamos um movimento legal: práticas, eventos com parceiros, em supermercados, fora da faculdade mesmo. Isso deu um gás em todos os alunos e muita visibilidade para o curso”, pontua.

Ruth Franco, professora do curso reconhece a importância de incentivar os alunos a aceitarem os desafios na área. “Voltar os olhos à nossa profissão é essencial. Estamos muito felizes e toda a faculdade parabeniza”, compartilha. Ela reitera, também, que é “muito importante para a Instituição participar desse evento. Fornecemos o nosso laboratório para a execução do reality na etapa Piauí. É uma agitação, pois os alunos ficam curiosos e muito satisfeitos. É muito bom ter essa visibilidade enquanto curso e Gastronomia”, ressalta a docente.

Primeira etapa: sabores e encantos

Para chegar à etapa final na Bahia, Amandha concorreu nesta fase com mais quatro candidatos. Na disputa, em que também saiu vitoriosa, seu prato foi composto por selim de carneiro, com vinagrete de feijão verde e farofa de castanha de caju e esferas de cajuína. Além disso, repetiu a sobremesa apresentada na fase final. Localmente, o tema da competição foi “Sabores e encantos do Piauí”.