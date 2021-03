Paraense monta grupo virtual de leitura e discute diversos assuntos

A paraense Priscila Zoghbi, 26, criou a conta @cafenabiblioteca, no Instagram, para dar dicas de leituras, trocas e conversas sobre livros. E no mês das mulheres o grupo irá receber a autora paulista Aline Bei, para discutir sobre o livro “O Peso do Pássaro Morto”, no dia 20. Na semana seguinte, dia 27, quem contribui com a reunião é a autora italiana Igiaba Scego, autora do livro “Adua”.

“Acredito que na pandemia as pessoas começaram a focar em outras atividades de lazer em casa, como ler. E claro, trocar experiências, impressões”, relata.

O grupo tem pessoas de vários lugares do Brasil e de ambos os gêneros, mas os participantes, em sua maioria, são mulheres. “Sobre a presença de homens: acredito ser importante, mas não é exatamente essencial. Claro que é sempre enriquecedor ouvir uma opinião de um ponto de vista diferente. Mas esclareço para os que entram que nosso olhar é feminino, as pautas também”, afirma Priscila.

A conta , inaugurada no dia 20 de fevereiro, tem atraído o interesse de autores e resenhistas de todos os cantos do Brasil.

Priscila conta que sempre adorou conversar sobre livros e trocar experiências. Como muitos projetos digitais que vem surgindo desde março de 2020, a pandemia também foi o fator de impulsionamento para que o @cafenabiblioteca nascesse. Mas a leitura, para ela, vai além de histórias. Ela representa afeto. “Sobre a paixão: a verdade é que sempre amei ler desde pequena. Minha avó era professora do primário e me alfabetizou em casa”, disse.