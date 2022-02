Paraense Jordanna Maia brilha entre convidados da Semana de Moda de Nova Iorque

Queridinha do mundo da moda, a influenciadora paraense Jordanna Maia foi uma das brasileiras que chamou a atenção durante a Semana de Moda de Nova Iorque (NYFW), que encerrou no último dia 18 de fevereiro. No evento que reúne celebridades fashionistas do mundo todo, os desfiles extrapolaram as fronteiras entre o virtual e o real, com o uso de hologramas e da tecnologia do momento, as NFT. Jordanna foi convidada de uma série de desfiles de grifes famosas, como a Carolina Herrera.

Outro destaque da participação de Jordanna no evento foi o desfile da grife PatBo, onde esbanjou elegância com um look preto seguindo o mood do desfile. Na ocasião, ela esteve ao lado da estrela fashionista alemã Leonie Hanne.

“Eu já tinha ido ao NYFW no início de 2020, mas não contratada para isso. Lembro perfeitamente de olhar para a fileira das blogueiras e dizer ‘vou trabalhar para voltar e estar ali entre essas profissionais’. E, dois anos depois e muita dedicação, aqui estou”, comemora Jordanna, entre risos.

“Ser reconhecida pelas grandes marcas internacionais, chamar tanta atenção dos fotógrafos, sair nas mídias nacionais e internacionais, tudo isso foi o melhor feedback que eu poderia ter sobre meu trabalho. Ver que eu estava sentada na mesma fileira que as maiores do mundo, foi ali que a ficha caiu, sabe?! É uma grande honra, só tenho a agradecer pelos que confiaram no meu trabalho e torcem por mim. Não é todos os dias que temos influencers paraenses nos desfiles, isso pra mim é uma grande conquista”, destaca.

Ainda em Nova Iorque, Jordanna falou com O Liberal sobre a experiência atual. Ela, natural do município de Castanhal (PA), é considerada uma das precursoras em transições fashionistas no país. Ela passou a ser reconhecida por sua criatividade através de produções em novos formatos, reforçando o seu diferencial e expertise em edições elaboradas.

“Tudo começou como um hobby, fazia fotos para o Instagram e vídeos no YouTube desde os 13/14 anos. Eu queria ter meu próprio programa e foi aí que fiz meu canal no YouTube. Trabalhei para as marcas regionais durante anos, até que, com 17 anos resolvi me mudar para estudar e expandir meu trabalho. Me mudei para São Paulo um ano antes da pandemia, mas minhas mídias viralizaram durante a quarentena através dos meus vídeos de transições de looks no TikTok. Foi quando achei meu diferencial e de fato tive a visibilidade como uma fashionista”, relembra Jordanna.

A fashionista adianta que deve seguir em viagens nestes primeiros meses do ano, para acompanhar a temporada das semanas de moda pelo mundo. Ela também conta que 2022 será um ano grandioso.

“Continuarei nas semanas de moda sim! Por conta do covid, ainda tem bastante restrições, mas tudo feito com segurança, creio que teremos muitas viagens pela frente. Contem com as minhas coberturas nacionais e internacionais! Logo mais volto a produzir para o canal do YouTube para mostrar cada vez mais e muitos vídeos de looks incríveis no TikTok e reels. Os planos desse ano são projetos grandes e serão surpreendentes. Aguardem e obrigada por todo carinho do público paraense, esse apoio sempre foi e sempre será essencial e fundamental”, conta.