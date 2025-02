Paolla Oliveira se despede do posto de Rainha no último ensaio da Grande Rio

Paolla Oliveira brilhou mais uma vez à frente da bateria da Grande Rio no ensaio técnico realizado neste domingo (23), na Marquês de Sapucaí. Há sete anos como rainha da escola, a atriz mostrou muito samba no pé e carisma, marcando sua despedida do posto. No último ensaio de quadra, Paolla recebeu uma homenagem especial da comunidade ao oficializar sua saída. Para o ensaio final que antecede o desfile, ela surgiu com um look todo verde, ostentando o símbolo do Muiraquitã no pescoço.

"Hoje, carrego o Muiraquitã, o amuleto das Icamiabas, símbolo de força, proteção e encantaria. Dizem que do ventre dos rios nascem os grandes mistérios, como o sapo que se transforma e renasce na natureza. Chegamos no último ensaio técnico antes da avenida, cantem por nós que pulsaremos por vocês!", escreveu o artista em suas redes sociais.

Mesmo com a despedida anunciada, Paolla esbanjou simpatia e aproveitou cada momento do ensaio, interagindo com os integrantes da escola e comemorando ao lado dos outros destaques do desfile. Na avenida, ela dividirá a cena com Patrícia Poeta, Alane Dias e Isabelle Nogueira, musas da agremiação

Depois de chamar a atenção com sua fantasia de onça no desfile de 2024, cresce a expectativa para o figurino que a atriz usará no Carnaval de 2025. Neste ano, a Grande Rio fez para a Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", uma celebração à cultura e a natureza da Amazônia, inspirada na encantaria marajoara.