Paolla Oliveira anuncia despedida do Carnaval: ‘O coração tá pequeno e a emoção, gigante’

A atriz Paolla Oliveira, 42, anunciou neste domingo (16/2) que 2025 será seu último ano como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Em uma publicação nas redes sociais, ela revelou a despedida com um tom emocionado e de gratidão.

“Esse ano será meu último Carnaval como rainha de bateria da Grande Rio. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho — e nos próximos dias vou falar muito sobre isso. Por enquanto, só sei que o coração tá pequeno e a emoção, gigante”, escreveu Paolla.

A atriz também falou sobre a decisão em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, onde reforçou que a escolha não foi fácil.

“Escolher entre paixões é muito difícil. Eu escolhi falar por respeito a todas as pessoas que me impulsionaram o tempo todo. Eu tenho que me despedir desse posto. Não é triste”, afirmou.

Ela também antecipou que sua saída pode gerar especulações.

“Muita gente vai falar que é porque eu estou cansada”, comentou.

Último desfile na Sapucaí

Paolla Oliveira se despede da Grande Rio em um ano especial para a escola de Duque de Caxias. Em 2025, a agremiação levará à Sapucaí o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, assinado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A homenagem ao Pará trará referências às águas amazônicas e suas encantarias, com elementos como pajelanças, igarapés e o som vibrante dos tambores e maracas.

A Grande Rio desfila na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março, marcando a despedida de Paolla Oliveira do posto de rainha de bateria.