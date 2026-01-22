Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado em Melhor Escalação de Elenco, categoria estreante

Estadão Conteúdo

O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 em Melhor Escalação de Elenco, categoria estreante na premiação. O filme brasileiro também concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura. A lista foi revelada nesta quinta-feira, 22.

O longa de Kleber Mendonça Filho já estava entre os pré-indicados à categoria, divulgados anteriormente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e conquistou uma das cinco vagas finais.

Com elenco de responsabilidade de Gabriel Domingues, O Agente Secreto disputa com Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores e Marty Supreme.

Indicados ao Oscar de Melhor Escalação de Elenco

- O Agente Secreto - Uma Batalha Após a Outra - Hamnet - Pecadores - Marty Supreme

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

OSCAR 2026

INDICADOS

MELHOR ESCALAÇÃO DE ELENCO

O AGENTE SECRETO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

PEDIDO

Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show

Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

22.01.26 8h53

FILME

Gêmeos Homci protagonizam filme 'Teste para Cardíaco' que será transmitido no Cine BBB e na Globo

Tiago e Diego Homci interpretam irmãos em busca de reconciliação em meio ao universo dos feirantes de Belém. Domithila Cattete também está no elenco

22.01.26 8h00

CULTURA

Rainha da Rainhas 2026: candidatas têm programação ambiental no Combu

Passeio de lancha, café da manhã e criação de conteúdos são alguns dos atrativos desta quinta (22) para as 15 rainhas de clubes sociais no concurso

22.01.26 8h00

POLÊMICA

Hadballa critica Ana Paula Renault após paredão do BBB 26: 'arrogante e prepotente'

Ex-BBB criticou postura da sister no primeiro paredão da edição

21.01.26 22h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda