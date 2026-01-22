Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado em Melhor Escalação de Elenco, categoria estreante

O Agente Secreto foi indicado ao Oscar 2026 em Melhor Escalação de Elenco, categoria estreante na premiação. O filme brasileiro também concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura. A lista foi revelada nesta quinta-feira, 22.

O longa de Kleber Mendonça Filho já estava entre os pré-indicados à categoria, divulgados anteriormente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e conquistou uma das cinco vagas finais.

Com elenco de responsabilidade de Gabriel Domingues, O Agente Secreto disputa com Uma Batalha Após a Outra, Hamnet, Pecadores e Marty Supreme.

Indicados ao Oscar de Melhor Escalação de Elenco

- O Agente Secreto - Uma Batalha Após a Outra - Hamnet - Pecadores - Marty Supreme