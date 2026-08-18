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Os Amantes retornam com 'Amar, AMOR!' e mostram sons de novos caminhos

Novo álbum já está nas plataformas digitais e o trio fará show em São Paulo em 18 de setembro

Eduardo Rocha
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Os Amantes lançam novo trabalho: 'Amar. AMOR!' (Foto: Ernna Cost)

Os Amantes, projeto formado por Jaloo e pela dupla paraense Strobo, está de volta após dois anos de hiato. Eles acabam de lançar nas plataformas digitais o álbum "Amar, AMOR!", com dez faixas que contam como foi esse período de pesquisa de novas sonoridades pelos artistas, ou seja, tem brega paraense, indie rock e pop, entre outras atrações. O disco marca uma nova fase do projeto, sem abrir mão as referências que sempre estiveram presentes em sua música. Além disso, o trio faz show em São Paulo em 18 de setembro.

"Amar, AMOR!" nasce justamente do encontro de diferentes universos: no centro da sonoridade está a música paraense, mas o disco traz indie rock dos anos 2000, o pop japonês e outros ritmos brasileiros. Isso tudo misturado gera momentos mais dançantes e experimentais e outros mais íntimos, como anunciam Os Amantes. São músicas que percorrem diferentes lados das relações e do amor.

Desse modo, "Obsessão", "Acho Que Enlouqueci" e "Rock Doido" chegam com uma energia mais intensa. Já "Rosa" e "Além de um Sonho Bom" seguem por caminhos mais delicados. No centro do projeto está a faixa “Amar, AMOR!”, que brinca justamente com as diferentes formas e intensidades que o sentimento pode assumir. 

No álbum, o público encontra faixas inéditas. Entre elas, "Adeus" ganha destaque ao falar sobre o fim de uma relação. A música transforma saudade, arrependimento e despedida em um refrão forte e direto, a partir de guitarras marcantes e uma atmosfera que remete ao indie rock dos anos 2000. 

Os Amantes trazem para o público uma regravação de "A Primeira Vez", composição de Tony Brasil e conhecida na voz de Ana de Oliveira nos anos 1990. Essa nova versão atualiza a canção para o universo do trio, mantendo a essência romântica e a ligação com o brega paraense.

Esse novo trabalho proporciona a Os Amantes o reencontro com a música e cooncretiza um momento singular de liberdade de experimentar novos caminhos. Estão no álbum diferentes referências, sentimentos e fases de uma relação - do encantamento à despedida. 

Em 18 de setembro, o trio se apresenta na Casa Natura Musical, em São Paulo, com o show de "Amar, AMOR!". Essa apresentação marcará o retorno do grupo aos palcos com o novo álbum, que reúne referências do pop, tecnobrega, rock e experimentações eletrônicas. Os ingressos estão disponíveis pelos canais oficiais da Casa Natura Musical.

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