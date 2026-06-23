Olivia Rodrigo anuncia festival 100% feminino e lucro será doado para organizações

Olivia Rodrigo acaba de transformar um projeto antigo em realidade. A cantora anunciou a criação do Daisy Chain Fields, festival idealizado por ela que terá uma programação formada exclusivamente por mulheres e um objetivo que vai além da música: arrecadar recursos para instituições voltadas à defesa dos direitos femininos.

O evento ocorrerá em 29 de agosto, no Great Park, em Irvine, na Califórnia, e reunirá alguns dos nomes mais populares da música atual ao lado de artistas consagradas de diferentes gerações. Segundo a cantora, a iniciativa nasceu de um sonho cultivado há anos e da vontade de criar um espaço de celebração, representatividade e impacto social.

O anúncio foi feito nas redes sociais e também durante uma entrevista à revista Pitchfork. Na publicação, Olivia não escondeu a empolgação ao falar sobre a estreia do festival.

"Eu nunca me senti tão animada para compartilhar uma notícia com todos vocês. Eu sonhava em fazer esse festival há anos e estou tão eufórica que está finalmente se tornando realidade", escreveu.

À Pitchfork, a artista afirmou que sente uma responsabilidade especial com o público jovem que acompanha sua carreira.

"Sinto uma conexão real com as garotas jovens que vão aos meus shows, e o fato de poder fazer parte da vida delas é uma honra de verdade, que não encaro levianamente", declarou.

Line-up reúne estrelas da música

A primeira edição do Daisy Chain Fields contará com artistas que vêm dominando festivais e plataformas de streaming nos últimos anos. Entre os nomes confirmados estão Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, Garbage, Santigold, Bikini Kill, Rachel Chinouriri e The Breeders.

O evento também terá participações especiais de Stevie Nicks, Karen O e Sarah McLachlan, referência importante para o projeto por ter criado o histórico Lilith Fair, festival que reuniu grandes artistas femininas nos anos 1990 e serviu de inspiração para Olivia.

Além das atrações principais, o palco receberá artistas emergentes como Not for Radio, Die Spitz, Quiet Light e Eli.

Música e ativismo

O diferencial do festival também está em seu caráter beneficente. De acordo com a organização, toda a renda líquida arrecadada com a venda dos ingressos será destinada a entidades que atuam em defesa de mulheres e meninas.

Entre as instituições beneficiadas estão a Planned Parenthood, o Center for Reproductive Rights e o Johns Hopkins Center for Indigenous Health.

Olivia também revelou que todas as artistas convidadas aceitaram participar sem receber lucro pelas apresentações, reforçando o compromisso coletivo com a proposta do evento.

Inspiração para novas gerações

Em a entrevista à Pitchfork, a cantora explicou que a iniciativa surge em um momento em que sente falta de espaços positivos voltados ao público feminino.

"Sinto que precisamos de algo realmente positivo para fazer e ver, e garotas jovens precisam de ótimas referências, mulheres que apoiam outras mulheres e que estão engajadas em algo verdadeiramente alegre, musical e voltado para a comunidade", afirmou.

Os ingressos para o Daisy Chain Fields entram em pré-venda nesta quarta-feira, 24, através do site oficial do festival.