Arte da Amazônia recebe destaque na edição de 40 anos do Arte Pará

A arte feita na Amazônia tem suas marcas e traços autênticos e, cada vez mais, vem atraindo olhares do mundo. A edição de 40 anos do Arte Pará reforça essa observação dentro da linguagem das artes visuais e todo o trabalho que vem sendo executado ao longo dos anos segue colhendo bons resultados.

De 20 a 22 de novembro uma comitiva do Instituto Inclusartiz, um dos principais fomentadores de arte contemporânea do país, sediado no Rio de Janeiro, vai passar por Belém em uma incursão que tem como objetivo desenvolver parcerias e apoiar o trabalho de artistas, curadores e pesquisadores fora do eixo Rio-São Paulo.

Frances Reynolds, presidente e fundadora do Instituto, estará na cidade acompanhada do crítico de arte, Paulo Hekenhoff, que é curador do Arte Pará e conselheiro do Inclusartiz; do diretor executivo do Inclusartiz, Cristiano Vasconcelos; e do coordenador do programa de residências do instituto, Lucas Albuquerque.

“Após o Pará, vamos seguir para o Amazonas. Este projeto teve início em 2021, quando lançamos uma convocatória exclusiva para artistas da região Centro-Oeste. Este processo seletivo permitiu que, além do selecionado, o goiano Talles Lopes, pudéssemos conhecer também a produção de muitos outros artistas que se inscreveram no edital. E é o que pretendemos obter agora também com esta viagem”, explica Frances Reynolds.

A fotógrafa paraense, Nayara Jinknss, que fez parte programa de residência artística do Inclusartiz, disse que o intercâmbio ocorreu em um momento em que estava entrando no mestrado e estava retomando a área de pesquisa, que tem a ver com a história da fotografia e das artes visuais no contexto amazônico.

“Foi muito boa a experiência, conheci muita gente e dialoguei bastante, inclusive com a Frances. Embora o instituto seja um lugar de poder, a Frances foi uma pessoa com quem tive muita abertura. Para entender o que eu falo na minha pesquisa requer muita profundidade e atenção e eu tive isso com a Frances. Nós conseguimos ter esse diálogo, pois e consegui falar da minha pesquisa sem medo e isso é impagável”, destaca a artista paraense.

Está também no roteiro da comitiva visitar ateliês de artistas paraenses e sobre esse mapeamento dos locais, o foco principal é visitar os ateliês de artistas que participaram desta edição do Arte Pará e que vivem e trabalham no estado. “Também estão incluídos em nosso roteiro os espaços de trabalho de artistas que já integraram ou participaram dos processos seletivos para o nosso programa de residências artísticas”, pontua Frances.

A presidente do Inclusartiz explica que a arte da Amazônia vem reverberando no mundo com mais força desde o final da década de 1990 e explodindo no Brasil no século XXI. Nos anos 1980, por meio da Funarte, disseminou-se a noção de visualidade amazônica que correspondia a compreender que haveria um universo plástico, de valores plásticos propriamente amazônicos, como a luz e o gosto vernacular da cor dos caboclos.

“A questão da madeira e outros aspectos próprios da cultura amazônica, da cultura ribeirinha e da cultura urbana, brinquedos de Miriti e outros aspectos. O mundo se espanta ao perceber que a Amazônia tem um discurso próprio, não só estético, mas também teórico, com filósofos como João Jesus Paes Loureiro entre outros”, avalia.

Sobre a parceria com o Arte Pará, Frances explica que já tinha uma relação de admiração pelo projeto. “Em 2021, participamos da edição em formato digital devido à pandemia. Esse ano, após diversas conversas e alinhamentos, chegamos a este formato de parceria, em que premiamos um artista participante da exposição com uma bolsa de residência artística em nossa sede, na zona portuária do Rio de Janeiro. O selecionado foi o goiano Hal Wildson, que deve começar a residência de quatro semanas no instituto já em janeiro de 2023”, explica.

A partir dessa visita a ideia é ampliar a atuação do instituto Inclusartiz, no Pará, por meio da cooperação com outras instituições, museus, galerias, entre outros agentes culturais, seguindo os moldes da parceria de sucesso que existe com o Arte Pará. “Também pretendemos criar um diálogo mais próximo com estes artistas mapeados para alinhar possibilidades de participação em exposições e projetos realizados e apoiados pelo Inclusartiz no Brasil no mundo”, acrescenta Frances Reynolds.