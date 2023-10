Oktoberfest 2023 é realizado na Assembleia Paraense neste sábado, 14

Símbolo da cultura alemã com suas particularidades culinárias, a Oktoberfest AP 2023 ocorre em Belém neste sábado (14,) no Salão de Festas da Sede Campestre da Assembleia Paraense (AP), das 16h às 22h. O evento, marcado pela alegria das tradicionais comemorações alemãs, contará com várias atrações musicais. São elas: Bandinha Fanfarra, Banda Magic Box, André Moura & Banda, GeoRocks e o DJ Fernando Azevedo.

VEJA MAIS

O evento contará com diversas marcas das cervejas artesanais presentes na capital paraense: Cabôca, Barbudos, Uriboca, Amazon Beer, Caruana, Kayapó, GodHeim, 7 Cats; Flor de Lúpulo e Sir Black.

O cardápio é uma atração à parte. Serão servidos deliciosos pratos da culinária alemã, como Salada Pinguim (salsichão cozido, servido com salada de batatas); Eisbein Frito (joelho de porco frito servido com chucrute e batata cozida); Páprika Schnitzel (Filé de lombo suíno à milanesa com molho de páprica e bolinho knödel) e Hamburger Steak ( Mix de suíno e bovino frito servido com batata sautée, cebola, bacon e ovo frito).

As sobremesas são também um destaque do festival, com destaque para a Apfelstrudel (almofada de massa folhada assado com maçã e servido com chantilly), Pfannkuchen (bolinho tipo “sonho” frito recheado com geleia de morango), Schwarzwälder Kirschtorte (bolo floresta negra, chocolate, chantilly e cerejas) e Milchreis (arroz doce tradicional servido com compota de cereja).

Já para os amantes de sanduíches, as pedidas são o hot dog (pão e salsicha com batata frita) e o hambúrguer (pão de hambúrguer e carne com batata frita).

O evento é voltado aos sócios do clube e seus convidados.