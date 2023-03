O que rolou na madrugada desta quinta-feira, 16, no BBB 23? Danças, flertes e choro

El amanecer en BBB 23 fue agitado. Quer dizer, a madrugada desta quinta-feira, 16, no BBB 23 foi agitada com a presença da sister mexicana, Dania Mendez. Simultaneamente, foi a primeira vez de Key Alves no La Casa De Los Famosos. Na casa brasileira teve danças, flertes, rimas e até mesmo muito funk com chuva de diamantes na Festa do Líder MC Guimê. Mas, ainda teve espaço para conversas e chororô.

Cantaram parabéns para o lutador Cara de Sapato e o primeiro pedaço do bolo foi para Amanda. "Você é meu porto seguro. Se Deus quiser, vai ser a gente até o fim aqui. Te amo muito, muito, muito. Você tem um coração gigante. Vou estar sempre aqui com você", disse a sister.

Cara de Sapato e Cézar ficaram encantados com a mexicana. Arrastaram um portunhol para tentar se comunicar com ela. "Muy guapa", disse Cezar. E Cara de Sapato recebeu até elogios da mexicana. “Você tem ritmo, dança bem. Não gosto de alguém que não dance", falou Dania.

Bruna Griphao desabafou com Aline Wirley. Em uma crise de choro, refletiu sobre o jogo e falou sobre os conflitos na casa. Aline: "Com todo o meu amor, de verdade, o que eu mais posso fazer de melhor por você, por mim, dentro desse jogo, é ser muito honesta. E, de alguma maneira, eu acho que passei pano mesmo pra você em algumas atitudes".

Dania se mostrou empática e consolou Bruna. “Não sei porque estás chorando, mas tens uma amiga aqui. Essa vida é pra viver, viva! Estamos aqui, amém! É uma oportunidade muito grande. Nós somos teus amigos. E sou uma amiga e quero conhecer a tua história”

Em outro momento Bruna Griphao ficou novamente emotiva e chorou na pista de dança, e Ricardo se aproximou. "A nossa amizade foi tão bonita pra gente perder por tão pouco", disse ela.

E teve outra conversa, mas agora de Gabriel Santana com Sarah Aline sobre a relação dos dois e o medo de perderem o trio com Marvvila, por causa de alface.

MC Guimê e Dania Mendez ficaram próximos em alguns momentos da festa. Mas repercutiu fora da casa, com direito ao pronunciamento de Lexa. Outro comportamento criticado pela web foi o de Cara de Sapato, ao tentar beijar a mexicana. O Público o acusou de assédio.