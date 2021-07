Longa Medusa é selecionado para participar do Festival de Toronto

Medusa participa da 46ª edição do Toronto International Film Festival, considerado um dos mais importantes eventos da indústria cinematográfica. O longa é mais um trabalho da escritora e diretora Anita Rocha da Silveira, em parceria com a Bananeira Filmes. Entre o elenco estão alguns nomes da dramaturgia brasileira como, Bruna Linzmeyer, Thiago Fragoso, Joana Medeiros, entre outros. O filme chega ao Canadá após ser exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.

A obra conta a história de Medusa, que, no passado, foi severamente punida pela deusa Atena, por não ser mais pura. Hoje, a jovem Mariana pertence a um mundo onde deve se esforçar ao máximo para manter a aparência de uma mulher perfeita. Para não caírem em tentação, ela e suas amigas se esforçam ao máximo para controlar tudo e todas à sua volta. Porém, há de chegar o dia em que a vontade de gritar será mais forte.

Carioca, da cidade do Rio de Janeiro, Anita escreveu e dirigiu três curtas-metragens; seu primeiro longa 'Mate-me por favor', de 2015, estreou na Mostra Orizzonti do Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o Bisato d’Oro de Melhor Atuação, concedido pela crítica independente italiana.