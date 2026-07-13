Novos live-actions chegarão ao cinema em 2027; veja os lançamentos

Considerados a nova aposta da indústria cinematográfica, os live-actions vieram para ficar. Hollywood já prepara, para os próximos anos, diversas adaptações de jogos, animações e até brinquedos, que ganharão versões com atores reais para as telas dos cinemas.

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Moana foi o mais recente live-action a estrear nos cinemas. Lançado no dia 9 de julho, o filme entra para a lista de animações de sucesso da Disney que ganharam versões em live-action. Entre elas estão Aladdin, O Rei Leão e Branca de Neve.

A próxima adaptação do estúdio será Enrolados, que contará com Teagan Croft no papel de Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider e Kathryn Hahn interpretando a vilã Mãe Gothel. Ainda sem data oficial de estreia, a expectativa é de que o filme chegue aos cinemas no fim de 2027.

Seguindo o sucesso das adaptações de animações, Como Treinar o Seu Dragão 2 é uma das principais apostas do gênero para o próximo ano. Previsto para estrear em 11 de junho de 2027, o longa dará continuidade à história de Soluço e seu dragão, Banguela, mantendo a essência da obra original e acrescentando novos elementos para a adaptação.

No universo dos videogames, The Legend of Zelda é, certamente, um dos títulos mais aguardados para ganhar uma versão em live-action. Anunciado pela Sony Pictures durante a CinemaCon 2026, o filme acompanhará a jornada do clássico da Nintendo e terá filmagens em diferentes locações da Nova Zelândia. O longa tem estreia prevista para maio de 2027.

Considerado um dos maiores mangás e animes de todos os tempos, Naruto também ganhará, pela primeira vez, uma adaptação em live-action. A produção baseada na obra de Masashi Kishimoto ainda está nas fases iniciais de seleção do elenco que dará vida ao protagonista Naruto Uzumaki e aos seus dois principais companheiros, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. O longa será dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) e tem lançamento previsto para 2028.