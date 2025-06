Novo Pantera Negra é branco e causa polêmica entre fãs da Marvel; entenda o que aconteceu

A nova edição da HQ "Marvel Knights – The World To Come" surpreendeu leitores ao revelar que o novo Pantera Negra é um personagem branco e loiro. A revelação gerou controvérsia nas redes sociais por conta da identidade do herói de Wakanda, tradicionalmente ligado à cultura africana e à negritude.

Na história, publicada nos Estados Unidos na última semana, o leitor é apresentado a Ketema, filho de T’Challa, em uma realidade alternativa. A trama se passa em um futuro onde um T’Challa já idoso morre, e o posto de rei de Wakanda é disputado em um ritual tradicional por Ketema, que, ao final do confronto, vence o próprio pai e assume o manto de Pantera Negra. A grande surpresa vem quando Ketema tira a máscara: ele é branco.

O quadrinho, escrito por Christopher Priest, mesmo autor que revolucionou o personagem Pantera Negra nos anos 1990, se passa fora da cronologia principal do Universo Marvel, mas a repercussão foi imediata. Internautas criticaram a decisão criativa, apontando que Wakanda é uma nação africana fictícia, construída para valorizar a cultura negra, e que nunca antes um homem branco havia assumido o manto de Pantera Negra.

Ao longo da HQ, a história de Ketema é mostrada com diversos flashbacks que sugerem que ele seria filho biológico de T’Challa com Monica Lynne, uma mulher negra que já foi par romântico do herói nos quadrinhos. As próximas cinco edições devem esclarecer a origem do novo herói.

A Marvel ainda não anunciou data de lançamento da HQ no Brasil. Apesar de acontecer em um universo alternativo, personagens oriundos dessas realidades já foram levados para o universo principal anteriormente, como Miles Morales (o Homem-Aranha do universo Ultimate) e o Velho Logan. Por isso, fãs se perguntam se Ketema também pode ganhar espaço além da minissérie.

A sinopse oficial de The World To Come descreve um cenário em que a morte de T’Challa abre caminho para conflitos globais e mudanças drásticas no futuro do Universo Marvel.

Confira imagens do Pantera Negara branco: