O Rei do Gado: Leila Lopes trabalhou na novela; relembre a atriz que morreu assassinada

O reprise da novela "O Rei do Gado" no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, não poderia deixar de relembrar a trajetória da falecida atriz Leila Lopes durante as cenas da sua personagem Suzane na trama.

Entre 1996 e 1997, Leila Lopes atuou na novela "O Rei do Gado" interpretando a personagem Suzane, que faz par com Ralph (Oscar Magrini) em um relacionamento extraconjugal. Na época, Leila ganhou destaque com o papel na novela das sete e em outras obras de Benedito Ruy Barbosa.

Anos depois de construir sua carreira e atuar em diversos projetos como "Malhação" de 1997 a atriz, com 50 anos, teve um final trágico ao ser encontrada morta em 2009 na sua casa. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, Leila teria sido vítima de uma parada cardiorrespiratória.

VEJA MAIS

Leila Lopes teve seu momento de ouro na TV brasileira nos anos 90 por atuar em "Renascer" de 1993 e o "O Rei do Gado" de 1997, ambas escritas pelo dramaturgo Benedito Ruy Barbosa.

Já por volta dos anos 2000, a atriz atuou em filmes adultos. Apesar da trágica morte, os internautas relembram carinhosamente da atriz ao reassistir a novela.

(*Beatriz Moura, estigiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)