Carola Gil: veja quem é a brasileira apontada como amante de Neymar

O nome de Neymar voltou a circular nas redes sociais com as revelações feitas pelo paparazzi Jordi Martin, no programa "Amor y Fuego". De acordo com Martin, o camisa 10 estaria tendo um caso com a brasileira Carola Gil, clicada ao lado do jogador em uma balada de Barcelona.

No programa, o apresentador revelou que a relação entre os dois não é recente e Carola seria amiga de Tini, uma cantora famosa por protagonizar a novela "Violetta". “Eles estão namorando há muitos meses. Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver Neymar, ela estava lá no aniversário dele e ela é uma das melhores amigas de Tini [Stoessel]", confessou.

Quem é Carola Gil?

Conforme divulgado por Jordi Martin, Carola Gil é uma brasileira que atualmente mora em Barcelona, onde trabalha como garçonete. A garota possui mais de 190 mil seguidores no Instagram, entre eles, Vini Jr., Neymar e Carol Dantas. Na rede social, ela posta momentos ao lado dos amigos e registros de viagens.

"Quando outro dia eu falei que tinha um relacionamento com Clara Chía [apontada como pivô da separação de Piqué e Shakira] é porque ela trabalha no mesmo local onde Clara Chía trabalhava", afirmou o paparazzi.