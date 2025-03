Conheça a novela turca 'O Indomável'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "O Indomável", também conhecida pelo nome original "Hudutsuz Sevda" e pelo outro título em Português "Amor Sem Limites" e em inglês "Boundless Love", conta a história de um jovem que perdeu o pai quando ainda era criança por conta de um motivo banal. Depois de algum tempo, ele vai ter que lidar com questões do passado ainda não resolvidas, mas em circunstâncias diferentes.

O elenco principal da dizi é formado por Deniz Can Aktas e Miray Daner. A direção é por conta de Murat Öztürk, que também dirigiu a série "Esqueça-me Se Puder", disponível na MAX (antiga HBOMax). O roteiro da novela é assinado por Berna Aruz, Haydar Sisman e Bahadir Özdener, que escreveram a dizi "Grande Família", disponível no YouTube.

O seriado turco ainda está em produção, já que a segunda temporada estreou em setembro do ano passado e um novo capítulo é aguardado para ser disponibilizado nesta quinta-feira (27).

Confira os detalhes da novela turca "O Indomável":

Trailer da novela turca "O Indomável"

Sinopse da novela turca "O Indomável"

Halil İbrahim (Deniz Can Aktas) é um jovem que perdeu o pai enquanto ainda era criança por conta de uma rixa de sangue, então foi exilado para Istambul. Lá, ele seguiu e construiu toda a sua vida, mas sem deixar de pensar nas questões do seu passado.

Depois de muito tempo, cerca de vinte anos, ele retorna para a sua cidade natal, localizada na região de Karadeniz, para reconstruir a sua vida e recuperar o tempo perdido longe do seu grande amor, Yasemin (Biran Damla Yilmaz). Mas as coisas começam a mudar quando ele conhece uma jovem da família Leto, Zeynep (Miray Daner), que acaba tirando ele da rota da vingança que estava planejando.

Agora de frente com o amor e vingança, ele terá que decidir qual caminho irá seguir, já que escolher os dois não é possível.

Quantos episódios tem a novela turca "O Indomável"?

A novela conta com 68 episódios disponíveis no Dailymotion e 93 no Cplay.live, totalmente gratuitos e em Português.

Qual o elenco da novela turca "O Indomável"?

O elenco principal da novela é formado por Deniz Can Aktas e Miray Daner. Além deles, Asuman Dabak, Cagla Irmak, Burak Sevinç, Hülya Gülsen Irmak, Mehmet Korhan Firat e Esra Dermancioglu fazem parte do elenco.

O ator Deniz Can Aktas interpreta "Halil İbrahim" na novela turca "O Indomável" (Reprodução / Instagram @denizcanaktasofficial)

A atriz Miray Daner interpreta "Zeynep" na novela turca "O Indomável" (Reprodução / Instagram @miraydaner)

Qual a classificação da novela turca "O Indomável"?

A série é indicada para pessoas maiores de 16 anos.

Qual o gênero da novela turca "O Indomável"?

A novela é classificada como Ação e Drama.

Onde assistir à novela turca "O Indomável"?

A dizi está disponível no Dailymotion e no Cplay.live.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)