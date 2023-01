No Mais Você, sensitiva diz que paraense tem potencial para chegar na final

Chaline Sensitiva participou do Mais Você, comandado por Talitha Morete e Fabrício Battaglini, nesta terça-feira (17), e fez algumas previsões para o BBB 23. Ela falou sobre a paraense Paula Freitas, que apesar de ter chance de chegar até a final, ela pode se perder pelo meio do caminho pelo seu temperamento forte.

“Eu vejo uma energia muito forte em Paula. Essa moça vai criar bastante polêmica lá dentro da casa. No meio do jogo, ela pode se transformar e acabar desagradando o público… Ela tem até chances de chegar a final, caso ela não se desvincule de sua missão e não se perder por causa de alguns boatos”, disse a vidente sobre a biomédica que estava na Casa de Vidro entrou no BBB 23 pelo voto do público.

Ainda de acordo com Chaline Sensitiva, o BBB 23 também terá espaço para romance e até casais que poderão ter filhos.

“Vejo um romance trazendo um pouquinho de bafo para a casa do ‘Big Brother Brasil’, além de escândalos também. Prevejo também romances inusitados, além de expulsão em decorrência de uma agressão”, revelou.