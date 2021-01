No Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, confira livros que reavivam a memória do período

Em 27 de janeiro de 1945, tropas soviéticas chegaram ao campo de concentração de Auschwitz e libertaram os prisioneiros do horror que ali viviam, em uma data que ficou marcada na história do povo judeu. Em 2005, anos após esse dia histórico, a data foi escolhida em Assembleia Geral das Nações Unidas para ser celebrada como o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Por isso, O Liberal separou algumas sugestões de obras com importantes debates políticos e históricos, para que o mundo nunca se esqueça das atrocidades promovidas pelo nazismo durante o Terceiro Reich.

Em “Os Filhos de Hitler”, lançado pela editora Cultrix, é contada a trajetória dos homens que seguiam as ordens de seu führer na campanha genocida antissemita, com relatos feitos a partir da perspectiva de quem convivia intimamente com eles: seus próprios filhos.

A obra, escrita pelo jornalista investigativo Gerald Posner, reúne entrevistas de herdeiros como Rolf Mengele, que conta como descobriu o pai, Josef Mengele, estava vivo no Brasil e como viajou às escondidas até aqui para confrontar o chamado "Anjo da Morte", entre outros relatos chocantes dessas testemunhas silenciosas e esquecidas pela história. São depoimentos que proporcionam uma visão da vida privada e das ações públicas daqueles que trabalharam próximos à Adolf Hitler e foram testemunhas do regime político mais perverso de todos os tempos. “Eu tinha vergonha dele, mas era meu pai e isso eu não podia esquecer” disse Rolf, filho único do doutor Josef Mengele, em um trecho do livro de Gerald Posner.

Autor gaúcho se dedica ao estudo dos personagens Alemanha Nazista

Em “Personagens do Terceiro Reich", da Editora 106, o historiador gaúcho Rodrigo Trespach apresenta várias pessoas que fizeram parte desse período sombrio da Europa, tanto do lado dos nazistas quanto da resistência. No lado dos simpatizantes, Trespach conta sobre três mulheres que, de uma forma ou de outra, foram protagonistas do regime: Eva Braun, que foi a esposa de Adolf Hitler e morreu ao seu lado; Leni Riefenstahl, cineasta responsável por criar uma ideologia para Hitler com seu documentário, “O triunfo da vontade”; e Johanna Maria Magdalena Quandt, esposa de Goebbels, que, após a morte do Hitler, envenenou seis dos seus filhos e se matou, pois como escrevera na carta ao seu primogênito, “não valia a pena viver no mundo que há de vir depois do Führer e do nacional-socialismo”.

Ao escrever um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, Rodrigo Trespach não deixou de lembrar do lado glorioso da história. Em contraponto às mulheres que apoiavam o nazismo, o livro “Personagens do Terceiro Reich" também estuda aqueles que deixaram sua marca na história lutando e se posicionando contra um dos maiores absurdos da humanidade. A obra apresenta ao público nomes como do oficial alemão Claus von Stauffenberg que colocou uma bomba na mesa de mapas do Führer, em um atentado que deixou algumas queimaduras e arranhões em Hitler. No fim, ele foi preso e fuzilado.

Ambas as obras estão disponíveis para compra nos principais sites de venda, em versões físicas e digitais.