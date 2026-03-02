Capa Jornal Amazônia
Nicole Bahls batiza peru com nome de Juliano Floss e justifica: 'Bonzinho e inteligente'

Estadão Conteúdo

Nicole Bahls divertiu os seguidores ao anunciar a chegada de um novo animal em sua propriedade. A apresentadora revelou que batizou um peru com o nome de Juliano Floss, participante do Big Brother Brasil 26.

Em vídeos publicados no último domingo 1º, ela mostrou a ave e contou que a escolha do nome foi feita após sugestões enviadas pelos fãs. Segundo Nicole, o comportamento do animal ajudou na decisão.

"Como meu peru novo é bonzinho, inteligente ele vai se chamar Juliano Floss", escreveu na legenda de uma das publicações.

Confusão com o nome

Nos vídeos, Nicole chegou a pronunciar o sobrenome do influenciador de forma errada, chamando-o de "Juliano Flores". Logo depois, corrigiu e repetiu o nome correto diversas vezes, em tom bem-humorado.

A apresentadora também explicou que tem acompanhado o reality show e comentou que considera o brother "fofo", o que reforçou a ideia de fazer a homenagem.

Referência já conhecida

Nicole ainda lembrou que essa não é a primeira vez que escolhe nomes inspirados em artistas. Ela já tem um animal chamado Marina Sena, cantora que é namorada de Juliano Floss.

"Já tem a Marina Sena, agora tem o Juliano", brincou ela ao mostrar o peru circulando pelo espaço.

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs do reality e seguidores da influenciadora, que reagiram com comentários e mensagens divertidas sobre a escolha do nome.

