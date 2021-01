O jogador Neymar aparece antes da virada, na tarde de quinta-feira (31), fazendo teste da Covid-19. A imagem é do jogador deitado no sofá e com a legenda: "Esse foi meu quinquagésimo teste", no stories do Instagram.

Neymar causou nesta semana por causa da suposta festa de réveillon que daria numa mansão alugada em Mangaratiba, no Rio.