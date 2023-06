Saiba quem é ‘Hud O Brabo’, dono do hit ‘Olha o Pacman’, preso em operação da PF

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Hudson Cesar Correa Souza, mais conhecido como ‘Hud O Brabo’ foi preso em operação da Polícia Federal (PF). O produtor e DJ está estourado com o hit ‘Olha o Pacman’. O single lançado há mais de um ano, ganhou as redes sociais recentemente e se tornou um conteúdo "viralizado" na internet.

No Tik Tok o áudio da música tem milhares de compartilhamentos com centenas de pessoas realizando a trend.

Hudson foi preso no Aeroporto Internacional de Belém ao desembarcar em voo vindo de Macapá, no Amapá, nesta segunda-feira, 12. Além dele, mais duas pessoas foram detidas. Os três são acusados de embarcar com mala cheia de explosivos.

Nas redes sociais, no perfil do artista, ainda hoje, 13, pela manhã, estavam disponíveis alguns stories dele curtindo alguns passeios em Macapá.

‘Hud O Brabo’ é conhecido pelo estilo #rockdoido em que mistura músicas de diversos estilos e transforma em ritmo paraense. Além do ‘Olha o Pacman’, o single ‘Caqueado da Pantera Cor de Rosa’, no canal do Youtube dele, é um dos vídeos mais acessados. As músicas somam mais de 600 mil visualizações.

São mais de 130 mil inscritos no canal chamado ‘Hud O Brabo’.

Assim como alguns DJs locais, o artista usa um canhão que sai fumaça nas suas apresentações. De acordo, com informações preliminares, foi alegado que os materiais encontrados na residência do artista seriam usados no show pirotécnico que ele faz nas suas apresentações. Porém, nesses canhões são usados alguns litros de gás de CO2, que é o responsável por fazer fumaça, a prática é semelhante ao usado nos extintores.

TRAJETÓRIA

O DJ e produtor paraense ‘Hud O Brabo’ tem uma carreira ligada à música paraense. Ele viaja por algumas cidades com apresentações solos que destacam o brega.

No início de 2020, ‘Hud O Brabo’ morou em São Paulo. Na ocasião, ele precisou mudar o seu nome, que era apenas DJ Hud, para usar o atual, já que um outro artista usava a mesma nomenclatura. Na ocasião, ‘Hud O Brabo’ informou não ter a intenção de copiar o nome de outro artista.

PRISÃO

‘Hud O Brabo’ foi preso nesta segunda-feira, 12, pela Polícia Federal (PF). O artista é alvo da operação ‘Hefesto’, em referência ao deus do fogo e das armas na mitologia grega.

Os artefatos foram apreendidos no sábado, 10, para serem submetidos à perícia da PF, após o esquadrão antibomba da Polícia Militar neutralizar o material e eliminar o risco de explosão.

Ocorreu busca e apreensão na residência de ‘Hud O Brabo’, localizada em Ananindeua. No local, foram encontrados diversos artefatos semelhantes aos apreendidos no sábado.

Os três foram conduzidos à Superintendência Regional da PolF no Pará, onde foram interrogados e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.