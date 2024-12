Spotify Wrapped 2024: saiba como ver a sua retrospectiva na plataforma de música

O Spotify liberou a anual retrospectiva musical na manhã desta quarta-feira (4), mostrando quais artistas e músicas que mais embalaram os usuários em 2024. Chamado de "Spotify Wrapped", o relatório pode ser acessado diretamente na página inicial da plataforma na aba "Retrospectiva". Lá, será possível ver:

Clicando nas categorias acima, é possível acompanhar animações com os rankings de músicas e artistas, detalhes de quantos minutos você ouviu música, playlist e muito mais.

Tela do Spotify no celular com abas sobre a retrospectiva de 2024 (Foto/Divulgação)