Samba-enredo da Grande Rio ultrapassa 1 milhão de streams no Spotify

O samba-enredo da Grande Rio, “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, alcançou um marco expressivo no Spotify, ultrapassando 1 milhão de streams. Até o momento, a faixa já acumula 1.067.247 reproduções na plataforma, consolidando-se como um dos sambas mais ouvidos da temporada.

A composição do samba é assinada por Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes, e a interpretação é de Fábio Moreno. O enredo foi inspirado na música “Quatro Contas”, da cantora e compositora paraense Dona Onete, que fala sobre entidades encantadas que habitam as pororocas, no encontro das águas do rio com o mar.

O intérprete oficial do samba-enredo é Evandro Malandro, e o clipe da faixa está disponível no YouTube, onde já acumula quase 500 mil visualizações. No Spotify, segundo dados desta quinta-feira (20), a Grande Rio ocupa a terceira posição entre os sambas-enredo mais ouvidos, ficando atrás apenas da Viradouro, com “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos” (1,1 milhão de streams), e do Salgueiro, que lidera com “Salgueiro de Corpo Fechado” (1,4 milhão de reproduções).