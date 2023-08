‘Samba da Feira’ tem o ‘Encontro das Famílias’ com apresentação de músicos cariocas

Hoje (14), véspera do feriado estadual da Adesão do Pará à Independência do Brasil, o ‘Samba da Feira’ retorna com roda de samba especial com o “Encontro das Famílias”. Com um hiato de dois meses, a Família Travassos vai receber agora a Família Macabu, do Rio de Janeiro.

A festa é gratuita e começa a partir das 16h, no Restô da Juju, na Feira da Cidade Nova 6, em Ananindeua.

O projeto comemorou em 2023, 12 anos de história, que foi construído a partir de da reunião da Família Travassos que passou a disseminar a roda de samba em Ananindeua e Região Metropolitana de Belém. O evento que era quinzenal, passou a ser mensal, e agora ocorre com edições especiais.

“O objetivo do ‘Samba da Feira’ sempre foi trazer o que é novo no mercado pois acreditamos no que é novo. As pessoas precisam conhecer essa galera que vem fazendo seu trabalho com muito talento pelo Brasil e aqui pelo Norte, eles não estão tendo muitas oportunidades de apresentações”, pontuou Rafaela Travassos.

Além dela, o 'Samba da Feira’ é composto por um legado familiar, que tem ainda Ramiro Travassos, Ramon Travassos, João Pereira, Higor Rodrigues, Biel, Paulinho Madeira, Sobrinho Ferreira, Guilherme Ferreira, Henrique Travassos e Harlesson de Menor.

“Por conta dessa loucura que ficou nossa vida, com a gente se desdobrando entre trabalho e família, acabamos deixando meio que adormecer esse nosso projeto. Mas como queremos sempre trazer novidades e muito talento, resolvemos convidar a Família Macabu, para apresentar para o nosso público. Mas também antecipo que no segundo semestre vamos voltar com força total”, antecipou Rafaela.

A Família Macabu é referência quando se fala em contribuição e fortalecimento artístico da nova geração do samba. Os irmãos o Júlio e Paulo Cézar (PC) estão com a agenda de agosto cheia de shows do Rio de Janeiro, eles aproveitam o intervalo durante a semana para se apresentarem no ‘Samba da Feira’.

“Esse nome ‘Encontro de Família’ ficou bem a cara do nosso projeto, porque ele nada mais é do que uma família rodeada de amigos, amor, carinho e muito samba de qualidade. É exatamente isso que vai rolar hoje, essas duas famílias juntas, fazendo o que mais sabem fazer de melhor! Família Travassos e Família Macabu fazendo essa troca regada a muito samba e tudo isso para proporcionar e apresentar ao nosso público para essa galera talentosa do Rio de Janeiro”, disse Rafaela Travassos.

Como a artista disse, o ‘Samba da Feira’ faz parte de um movimento popular de Ananindeua, que junta diversas pessoas que amam samba e estão dispostas a se divertir e interagir com todos os tipos de pessoas.

Agende-se

‘Encontro das Famílias’ no Samba da Feira

Data: Hoje, 14

Hora: 16h

Local: Feira da Cidade Nova 6 - Tv. We Oitenta Cidade Nova VI, 1284 - Cidade Nova, Ananindeua