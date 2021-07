'Preamar de Verão' leva programação diversificada ao Teatro Gasômetro

Uma mostra da diversidade cultural paraense está à disposição do público por meio da programação Preamar de Verão, durante todos os finais de semana do mês de julho, sempre a partir das 17h, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém.

Dança, música, cinema e teatro estão em destaque e podem ser conferidos gratuitamente de forma presencial com limitação de entrada ou para quem preferir, é possível acompanhar também pelas redes sociais.

Neste final de semana haverá exibição de curtas-metragens paraenses e shows musicais. Neste sábado (10), terá apresentação dos curtas "Damasceno Móveis e Usados", com direção de Kemuel Carvalheira; "Promessa em Azul e Branco", dirigido por Zienhe Castro e "Légua a Nos Separar", sob a direção de Vitor Lima.

Já no domingo (11), o palco do teatro vai receber o som do músico Thiago Costa, em seguida será a vez de Renan Sanches. Para encerrar a noite, Ximbinha, apresenta show do Projeto Guitarrada.

Uma das atrações do dia 10, o curta "Damasceno Móveis e Usados” conta a história de Larissa, que vive uma conflituosa relação com Márcia, sua mãe. A tensão é acentuada quando estranhos fenômenos acontecem após a compra de uma geladeira na loja que dá título ao filme. “É um curta de terror, gravado em 2018, com o Prêmio de Produção e Difusão Artística (Programa Seiva de Arte e Cultura)”, detalha o diretor e roteirista, Kemuel Carvalheira.

Programações como a do Projeto, segundo ele, desempenham um papel essencial no incentivo à cultura de trabalhos produzidos no estado, como o curta. “O primeiro é levar ao público a prestigiar as atrações. Não só audiovisual de curtas-metragens, mas a música, o teatro, enfim, o público vai poder experimentar tudo isso”, ressalta.

Outro fator é reafirmar a importância do papel social da cultura. “É ela fundamental na construção de uma sociedade mais democrática e também é uma forma de olharmos para nossa cultura. Precisamos de mais iniciativas assim”, afirma.

A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, explica que a programação foi pensada justamente com o cuidado de atender a todos os públicos. “Procuramos fazer uma curadoria que contemplasse uma diversidade de linguagens artísticas, para alcançar o público de maneira bem democrática. Por isso, temos hip hop, aparelhagem, saudade, brega, gospel, pagode, além de espetáculos de dança, teatro e filmes paraenses. A parceria com a TV Cultura nos garante essa ‘chegança’ em todos os cantos do Pará”, destaca.

Para o próximo semestre, com a vacinação em curso, a secretaria afirma que mais programações como essa serão disponibilizadas à população paraense. “Vamos reabrir o Theatro da Paz em agosto com uma bela programação, além de retomarmos os concertos da Amazônia Jazz Band e da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz. Também vamos retomar as atividades do nosso Preamar da Criatividade, com feiras de economia criativa em vários espaços da Secult. Será uma retomada gradual, mas potente”, garante.

Agende-se:

As lives do Preamar de Verão estão sendo veiculadas pelo canal do Governo do Estado no YouTube. Aos domingos, a transmissão ocorre tanto pelo canal do Governo quanto pela TV Cultura do Pará. Para a programação presencial, é preciso comparecer com uma hora de antecedência à bilheteria do teatro para retirar o ingresso. Serão distribuídos 200 no total.

Dia 10/07 (sábado):

17h - Exibição de curtas: Damasceno Móveis e Usados (Dir. Kemuel Carvalheira); Promessa em Azul e Branco (Dir. Zienhe Castro) e Légua a Nos Separar (Dir. Vitor Lima).

Dia 11/07 (domingo):

17h - Thiago Costa / 18h - Renan Sanches /19h - Ximbinha: Projeto Guitarrada.

Dia 17/07 (sábado):

17h - Grupo Iniciart (Dir. Otávio Freire) - Espetáculo: "É o Nicota e Lelé em: O Fantasma Cabeça de Vento"

18h - Cia de Teatro Madalenas (Dir. Leonel Ferreira) - Espetáculo: "Fashion Fake - A Roupa Quase Nova do Rei".

Dia 18/07 (domingo):

18h - Jade Lima

19h - Pérola Negra

20h - Vingadores do Brega.

Dia 24/07 (sábado)

17h às 20h - Slam Dandaras do Norte (poesia periférica e corpo poético) / Hip-hop que te move (Break) /Juízes MC's (Rap Gospel) /Batalha de Titãs especial conhecimento (Batalha de MC's) /Manas do Rap PA (Rap Feminino) /Shaira Mana Josy - Mestra de Cerimônia (MC) /Máfia da Baixada (Grupo Rap Masculino) /R-3 (Rap de Icoaraci).

Dia 25/07 (domingo):

17h - Karol Diva

18h - Banda Lambas

19h - Carroça da Saudade (DJ Tom Máximo)