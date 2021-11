Nilson Chaves festeja a vida com shows e nova música, 'Iluminados'

O cantor e compositor Nilson Chaves pode dizer com orgulho que venceu em 2020. Afinal, o artista, conhecido por reverenciar e representar a chamada música amazônica, sobreviveu a 28 dias de internação por conta de complicações causadas pela covid-19. Chegou a ser intubado e ficou na UTI. Recuperado, volta a espalhar seu canto e a transformar o período de angústia vivido em música.

Em setembro, ele lançou o clipe Iluminados. A canção foi a forma que o paraense encontrou para homenagear os profissionais da saúde que o atenderam em um momento tão delicado. O clipe, inclusive, contou com a participação de integrantes da equipe médica que o auxiliaram. "A música é o resultado da minha experiência", diz ele.

O músico também começa a voltar aos palcos. Nestes sábado (6) e domingo (7) ele fará dois shows em São Paulo, no Teatro Rotina. A ideia é fazer um passeio por sua discografia, relembrando canções como Sabor Açaí e Olho de Boto. No entanto, há mudanças. "A ideia é também trazer algumas músicas novas para destemperar o tempero", revela o cantor.

Para Nilson, esse momento de pisar novamente em um palco e sentir o calor do público é especial. Ainda que no período de quarentena rígida ele tenha descoberto a possibilidade de fazer lives pagas exclusivas para fãs, este é um retorno aguardado. "Era um momento de isolamento total e as dificuldades foram bem maiores", diz.