Melissandra lança álbum Mapará com show gratuito e inédito, em Belém

A multiartivista Melissandra apresenta, nesta sexta-feira (14), o show de estreia de Mapará, seu terceiro álbum de estúdio, durante a festa Revoada Fogo. O espetáculo ocorre gratuitamente na Rua Barão do Triunfo, em Belém, a partir das 18h, e celebra também os 25 anos da quadrilha LGBT e periférica Fogo no Rabo.

“O show tá sendo um misto de emoções. É uma alegria enorme colocar esse trabalho no mundo depois de tanto tempo produzindo, de tantos desafios. Ao mesmo tempo, ele está sendo realizado sem patrocínio, sem apoio financeiro. Mas é uma escolha afetiva. Decidi, junto com minha equipe, lançar o disco nessa festa que celebra 25 anos de resistência da Fogo no Rabo. Essa quadrilha é histórica, é da periferia, é LGBT, e também tá fazendo tudo na raça. Então fazer esse show nesse contexto é muito simbólico”, afirma Melissandra.

Sem patrocínio e com força coletiva, o projeto ganha vida em plena rua, em um espaço público que tem como objeto ressignificar a partir da arte e da resistência. O evento, que aceita colaborações via Pix pelo e-mail fogonorabo2022@gmail.com, conta com apresentações de Layse, Jamilão Perturbação, Shayra, Nat Esquema, W-Mate U, Savana, as quadrilhas Frescura das Najas e Fogo no Rabo, além da intervenção cênico-musical da Ópera das Malandras. A condução da noite será feita pelo apresentador Lauro Martins.

O disco Mapará é resultado de uma jornada de criação entre os anos de 2023 e 2025. Produzido por BEÁ, da Guamaense Produções, no bairro do Guamá, o trabalho apresenta a personagem Nik Lamento, idealizada por Melissandra em parceria com a diretora de arte Htadhirua, também conhecida como Gata de Rua.

“Esse disco foi um laboratório de estudos e concepção. A personagem Nik Lamento representa a nossa espiritualidade, os nossos desejos, os nossos anseios. Mas, principalmente, ela é uma ferramenta de restituição dos nossos corpos, da nossa visibilidade enquanto travestis e pessoas trans da Amazônia. A gente ainda enfrenta muito preconceito, muita violência, e esse trabalho é sobre ganhar novos espaços, romper novas bolhas”, explica a artista.

Com estética pop, periférica e ameríndia, o álbum mergulha em sonoridades urbanas e amazônicas. Dividido em dois lados, ele passeia entre ritmos de rua, como o funk e o rap, e gêneros regionais como o tecnobrega, o carimbó e o coco.

“O lado A é mais noturno, mais da rua. Tem funk, tem rap, rimas afiadas, muita presença. Já o lado B mergulha nas sonoridades da nossa terra. Tem tecnobrega, carimbó, coco. É um lado mais íntimo, mais emotivo também”, explica.

O show de estreia será também a primeira apresentação ao vivo da maior parte do repertório do disco. A proposta é oferecer uma experiência estética e sensorial ampla, que une música, dança e teatro para contar a trajetória de Nik Lamento e as camadas de significados que envolvem Mapará.

“É um show totalmente inédito. Tô me propondo a fazer um espetáculo apoteótico que eu ainda não vi ninguém fazendo aqui no Pará. Música, dança e teatro juntos, no mesmo palco, contando a história da personagem e do disco. Tô muito animada e com uma expectativa enorme. Tenho certeza de que as pessoas vão se surpreender. E mais que isso: vão se emocionar”, afirma Melissandra.

A escolha de celebrar os 25 anos da Fogo no Rabo com uma artista como Melissandra, que articula arte, ativismo e ancestralidade, reforça o papel da festa como espaço de afirmação coletiva. “Esse disco é muito mais do que música. É memória, é denúncia, é esperança. E esse show é pra todo mundo que quer sentir, dançar e entender o que é existir sendo travesti da Amazônia”, conclui a artista.

Serviço:

Show de lançamento do disco Mapará, de Melissandra, na Revoada Fogo

Data: 14 de junho de 2025 (sexta-feira)

Horário: A partir das 18h

Local: Rua Barão do Triunfo – Belém (PA)

Entrada: Gratuita

Pix de apoio: fogonorabo2022@gmail.com