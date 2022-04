Chitaozinho e Xororó: dupla anuncia turnê pelos 50 anos de carreira

Chitãozinho e Xororó finalmente irão cair na estrada para celebrar meio século de carreira. A dupla anunciou a turnê “50 anos - Por Todos Os Tempos”, que vai rodar o Brasil e o mundo, em uma coletiva de imprensa na terça-feira, 12. Além do novíssimo show, os dois anunciaram uma série de ações que farão parte das comemorações, entre elas um musical de teatro e uma revista em quadrinho. O Liberal esteve presente na coletiva como convidado.

As comemorações terão início com a turnê “50 anos - Por Todos Os Tempos”, que chegará até um dos principais palcos do mundo, o Radio City Music Hall, em Nova Iorque. As apresentações também irão rodar o país e o mundo.

A história dos irmãos também ganhará as telinhas e telonas. Uma série de ficção produzida pela O2 filmes, "As aventuras de José & Durval", trará partes da história dos artistas, misturada a elementos imaginários, transformando a vida de Chitãozinho e Xororó em um conto a ser vivido, lembrado e celebrado pela eternidade. Um documentário também será produzido trazendo à tona pontos importantes da trajetória dos artistas, assim como seu legado deixado para todas as gerações.

A série de TV biográfica terá na trama Andréia Horta, que viverá a mãe da dupla. Ela esteve presente na coletiva de imprensa como anfitriã, mas ainda não pôde dar detalhes sobre a produção.

Andréia, que iniciou a coletiva com uma curiosidade, perguntou à Chitãozinho e Xororó sobre a relação dos dois. “Um completa o outro, como num casamento”, disse Xororó.

“A gente se dá super bem, principalmente no profissional. Temos comportamentos diferentes, personalidades diferentes, mas a gente aprendeu a se respeitar desde criança”, pontuou Chitãozinho, que também revelou que a dupla já passou por problemas familiares, mas que foram resolvidos com o tempo.

“Ficou no passado”, completou Xororó, exemplificando a forma do respeito que existe entre os dois. “A gente aprendeu desde muito cedo que o meu espaço começa onde termina o seu [Chitãozinho]”, disse.

O show da turnê deve ter duas horas de duração, e a dupla também falou sobre como os novos planos devem se conectar com um público mais jovem. Eles destacaram que a tecnologia estará muito presente nas apresentações, principalmente no formato dos painéis de LED, além de recursos como 3D e realidade aumentada.

O repertório vai passar por toda a história da dupla, desde o sucesso “Galopeira” até “Pássaros”, música mais recente lançada pelos dois. “O fã que vai assistir, vai matar a saudade assim como está sendo muito bom para nós. A cada momento do show a gente se emociona sobre cada momento que passamos”, destaca Chitãozinho.

Nascidos em Astorga, no interior do Paraná, os irmãos enfrentaram muitos desafios até conseguirem se firmar na carreira de músicos. Seria mentira afirmar que nunca pensaram em desistir, mas a paixão pela música sempre falou mais alto em seus corações e, de tentativa em tentativa, de circo em circo, de apresentação em apresentação, de música em música, construíram e viveram mais de 50 anos em cima dos palcos.