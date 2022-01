Márcio Moreira lança “Armação” no dia do seu aniversário

Hoje, 25, o cantor e compositor Márcio Moreira completa 34 anos de idade e decidiu presentear o público com a sua nova canção. “Armação” é uma brincadeira de palavras à serviço da melodia, uma poesia que já nasceu canção para narrar. A letra da música foi dividida com a paraense Daiane Gasparetto. Márcio Moreira, nasceu no Pará, mas é radicado há quase 10 anos no Rio de Janeiro. “É sempre muito especial ver uma canção nascer. Essa especificamente escrevi há muitos anos para narrar de maneira leve e poética o fim de um relacionamento e a dor de cotovelo de vê-la em um novo relacionamento. Na época era do mesmo grupo de dança e teatro da Daiane e dividi com ela a minha ideia de canção para defendermos juntos num festival, e ela adorou”, explicou o artista.

“Armação” demorou bastante tempo para sair do papel, mas Márcio vê o momento como propício. “Tudo isso ocorreu no início dos anos 2000. Depois a canção ficou guardada nos meus arquivos e agora quando preparo meu disco ‘Repartir’, revisitei canções antigas que faziam sentido no repertório e ‘Armação’ encaixou como uma luva”.

A música poderá ser ouvida nas plataformas digitais e nas redes sociais de Márcio Moreira, @omarciomoreira e no Youtube, no canal Márcio Moreira. “Eu comecei a lançar minhas músicas para o público nas plataformas no início da pandemia. Como uma forma de reação positiva a tantas notícias negativas que tínhamos que enfrentar. Finalmente veio a vacina e a letalidade da doença arrefeceu. Fazer aniversário, em meio à tantas perdas é uma dádiva, há de se comemorar, e nada melhor do que fazê-lo com arte, com poesia. Tentando tocar a alma do outro e trazer alento e alegria, não só pra mim, mas pra todos, que como eu, sobrevivemos”.

O novo trabalho de Márcio chega ao público no próximo semestre. “REpartir” terá dez canções autorais. Uma delas em parceria com Roberto Menescal, “As Cores das Flores” e outra com Michael Sullivan, “Vá Idade”. “’REpartir’ tem a ideia de partir novamente para o caminho da arte que havia deixado por um tempo, e ao mesmo tempo traz a ideia de compartilhar minha arte, minha poesia, minha música”.

A parceria com Roberto Menescal e Michael Sullivan rendeu bons voos. A bossa “As cores das flores”, tem quase 400 mil plays no Spotify. Márcio tem outras parcerias, como com Delia Fischer, com quem compôs “Blues de Acabar”, gravada por ela e Ney Matogrosso.