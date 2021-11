Ludmilla remove digitalmente Anitta de capa de single após briga por autoria de música

Ludmilla não esqueceu a raiva de Anitta. Em foto divulgada recentemente no Instagram, Lud mostrou os posteres de vários sucessos. Em um deles a capa do single “Favela Chegou”, os fãs perceberam que Anitta não estava no quadro que mostra a capa da música. A desavença entre as duas ocorreu em junho de 2020 pela disputa de autoria da música “Onda Diferente”. As informações são da Istoé Gente.

“Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, tudo valeu a pena! Não tenho mais parede pra pendurar quadros de platina, platina duplo, ouro, diamante… Obrigada a todos que fizeram parte disso, valeu a pena”, escreveu a artista na legenda.