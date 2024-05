José Augusto retorna a Belém neste sábado (11/05) com show no Hangar

Neste sábado (11/05), o cantor José Augusto retorna à Belém, com o inédito “Histórias em Canções - 50 anos”. A apresentação será às 20h, no Hangar Centro de Convenções. Nelsinho Rodrigues abrirá o evento.

Como está turnê sugere, José Augusto conta a sua trajetória artista com as suas canções de sucessos. Porém, toda essa estrada artista e pessoal do cantor se entrelaça com Belém. Isso porque, José Augusto tem nas veias sangue paraense correndo.

“A importância de Belém na minha vida, na minha carreira, vem desde pequeno. Ela vem desde antes de eu me transformar em artista profissional. Meu pai nasceu em Belém do Pará, e eu tenho um carinho muito pelo povo do Pará, pelo público do Pará, não só o de Belém, mas de todas as cidades que eu já pude visitar no Estado", conta o cantor.

Augusto Novoa, pai do artista, deixou a capital paraense ainda adolescente. Aos 17 anos, em 1929, ele saiu da sua cidade natal, mas cheio de histórias contadas para o filho anos depois. “Eu cresci ouvindo histórias de Belém do Pará, sobre Ver-o-peso, sobre o local que hoje é aeroporto, mas antes era um areal, onde as crianças brincavam e meu pai era uma delas. Ele soltava papagaio, que aqui se chama pipa. Ouvia história das mangueiras da cidade, enfim tanta coisa bonita que eu tenho guardado e tantas histórias que eu tenho sobre Belém do Pará”, relembra José Augusto.

Celebrando 50 anos de uma carreira recheada de sucessos, José Augusto retorna à Belém com o seu novo show, que tem direção musical assinada também por ele aliada aos arranjos de Caíque Rocha e direção geral de LC Entretenimento.

Ao longo dessas cinco décadas de carreira, o cantor destacou a habilidade da interpretação, mas também a da composição, e essa turnê passeia por todas as características que tornaram José Augusto um artista completo.

Um dos sucessos do artista que transcende o tempo é a canção “Evidências”. Composta por ele, a música é amada por gerações. José Augusto chegou a lembrar em uma entrevista, que a canção chegou a ser rejeitada logo que foi composta.

Este ano, “Evidências” ganhou destaque no cinema. O filme “Evidências do Amor" protagonizado por Sandy e Fábio Porchat. A comédia romântica conta história de um casal que se conhece no Karaokê quando a canção é tocada.

“Não tenho uma maneira de avaliar nada sobre essa música porque eu desconheço qualquer outra canção que tenha atravessado décadas e que as pessoas continuem cantando como se tivesse sido feita ontem. Eu compus ‘Evidências’ em 1989, e até filme ela já ganhou, né? Para mim é uma alegria muito grande e sei que é muito difícil acontecer isso com uma canção. Não no Brasil, no mundo”, pontua o artista.

O repertório de ‘Histórias em Canções - 50 anos’ é uma jornada emocional, que passa claro por “Evidências", mas também tem a famosa "Chuvas de Verão", “Ainda Ontem Chorei de Saudade”, composição de Moacir Franco e “Te Amo, Te Amo, Te Amo”, sucesso de Roberto Carlos.

Esses sucessos se destacam ao longo de décadas, mesmo com a evolução musical. Hoje as canções atingem diversas camadas mais rápido com o auxilio das redes sociais e também ganham destaque nesses meios, que valorizam os cortes das músicas para que elas caibam no máximo em 1 minuto, tempo de um Storie no Instagram.

“A música vem mudando através dos anos, hoje como você disse são refrãos curtos. A música chega logo ao objetivo, geralmente elas são pequenininhas, elas se repetem várias vezes. Se elas vão atingir o tempo daqui a trinta anos, isso é uma coisa que eu não saberia te responder, como não soube responder de ‘Evidências’ quando compus. Pode ser que sim”, opina.

José Augusto tem mais de 400 composições e já teve músicas em mais de 20 novelas, 14 só da TV Globo. Muitas dessas canções vão estar na apresentação de Belém, que além disso tudo, a produção do espetáculo promete uma experiência sensorial completa, combinando iluminação, cenografia e tecnologia de som.

“Cada novo show é um desafio. Esse show se chama ‘Histórias em Canções’, em que eu comemoro os cinquenta anos de carreira. A gente faz uma abertura, inclusive, com algumas canções que não estão no show, mas para as pessoas pedem muito. É muito difícil você montar um repertório realmente, a gente procura montar a pedido das pessoas que escrevem no Instagram, para as pessoas que comentam com a gente dentro do camarim: ‘Ah, porque não cantou essa, por que não cantou a outra?’ E a gente vai anotando tudo e na hora de montar um show a gente vai levando consideração tudo isso”, explica o artista.

Uma parte significativa do espetáculo será dedicada às músicas que José Augusto compôs e que foram imortalizadas por outros intérpretes. Uma oportunidade única para o público apreciar a versatilidade de suas composições, na voz de diferentes talentos.

“Tenho muita coisa para celebrar: sonhos realizados, os amigos que eu fiz, o sucesso, não poderia deixar de lado, que é construído sempre com muito trabalho, e sempre com um pouco de sorte. Ninguém chega a lugar um sem trabalho e sem um pouquinho de sorte, os motivos são muitos, das pessoas que regravaram minhas canções, das canções que eu fiz, que acertei em cheio no coração das pessoas, motivos para me alegrar, motivos para festejar”, disse José Augusto.