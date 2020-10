Festival 'Se Rasgum' terá shows de Zélia Duncan, Arthur Nogueira, Edgar, Jadsa e Xênia França

Com 15 álbuns lançados e prestes a completar 40 anos de carreira, Zélia Duncan ainda tem muito que falar. Tanto que, no ano passado, ela voltou a se dedicar a composição, o que acabou rendendo dois discos de inéditas. Zélia mostra o seu lado ativista em uma apresentação inédita ao lado cantor, compositor e produtor paraense Arthur Nogueira.

A parceria dos dois artistas é exclusiva da programação do Festival Se Rasgum TV Show, que abre sua programação no dia 14 de novembro com o show da dupla. Zélia e Arthur começaram a trabalhar juntos este ano com o single "Dessas Manhãs Sem Amor", música de Arthur que ganhou letras escrita por Zélia.

A música é uma das cinco composições do novo projeto de canções inéditas do artista paraense, três anos após seu terceiro álbum solo, "Rei Ninguém" (2017). O EP ainda sem data de lançamento, que prevê um single e dois compactos, ainda conta com participações de Fernanda Takai e Ronaldo Bastos.

Com o patrocínio master da Natura Musical, através da lei Semear de incentivo à cultura, e patrocínio da Petrobras, pelo edital Petrobras Cultural através da lei federal de incentivo à cultura, a edição deste ano vai ao ar de graça para os inscritos no canal YouTube/serasgum, também durante os dias 21 e 28 de novembro.

Inspirado na fórmula dos programas de talk show, o novo formato virtual do Festival irá contar, além de showcases de artistas locais, com apresentações de nomes consagrados nacionalmente em apresentações feitas especialmente para o evento.

No dia 21 de novembro, por exemplo, o Festival irá promover a parceria inédita de Edgar e Jadsa. Desde que ganhou projeção com uma participação na música “Exu nas Escolas”, do disco “Deus é Mulher” (2018), de Elza Soares, Edgar tem atraído a atenção da crítica com o seu trabalho solo.

Já a baiana Jadsa é cantora, compositora, guitarrista, produtora e diretora musical. Iniciou sua carreira com o EP “Godê” (2015), produzido e lançado em parceria com João Meirelles, do Baianasystem. O seu som traz influências como Jards Macalé, Gal Costa, Itamar Assumpção e Alabama Shakes. Ela se prepara para lançar o primeiro álbum de inéditas, chamado de “Olho de Vidro”, com a participação de artistas como Luiza Lian, Josyara, Kiko Dinucci e Felipe Massumi.

Para fechar a programação no dia 28 de novembro, se apresenta no palco do Se Rasgum a artista Xênia França. Ex-modelo, a cantora e compositora baiana ganhou projeção no meio musical ao participar do EP “Sua mina ouve meu rep também” e do álbum “Emicídio”, ambos do rapper Emicida, gravados em 2010.

O primeiro disco solo da cantora, “Xenia” (2017), foi indicado para o Grammy Latino de 2018 nas categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo e Melhor Canção em Língua Portuguesa, além da indicação no Women Music Award 2018.

Com cerca de três horas de duração, cada dia da programação terá, além dos shows ao vivo, entrevistas com artistas e quadros interativos com players de influência no mercado musical. A nova versão virtual do evento focou ainda mais no fortalecimento do mercado local, dando espaço para artistas do Estado dos mais variados gêneros.

Dentre os entrevistados para essa edição estão Dona Onete, a madrinha do carimbo chamegado; Keila, ex-Gang do Eletro e referência do eletromelody; Tonny Brasil, um dos percussores do tecnobrega, a cineasta Jorane Castro; e a videomaker Adrianna Oliveria.

Nove músicos da região também foram escolhidos através de um edital para se apresentar ao longo dos três dias de programação. Os nomes selecionados para os showcases de abertura este ano foram Anna Suav, STRR, Farofa Tropikal, Elder Effe & Os Comparsas, Joana Marte, Orquestra Aerofônica, Kikito, Pelé Do Manifesto & Everton MC e Thais Badu.

As bandas que tocarem ao longo do Festival Se Rasgum Tv Show vão fazer parte de uma nova votação, que serão selecionados por players de renome no mercado como Carol Morena, do Festival Radioca (BA); Barral Lima, dos festivais Palco Ultra, BH Rock Week e HipHop.Doc (MG); Luciana Simões, do Festival BR135 (MA); Diego Marx, do Festival Coma (DF); Isadora Almeida, do Popload (SP); Laura Damasceno, do Casa Natura e do Festival Meca (SP); Gutie, do RecBeat (PE); Dai Dias, do SIM SP (SP); Fernando Dotta, do Balaclava Records (SP); e Ana Garcia, do Festival Coquetel Molotov (PE). O escolhido nessa etapa final será a primeira atração oficial do lineup do Festival Se Rasgum em 2021.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14 de novembro - Zélia Duncan e Arthur Nogueira

Dia 21 de novembro - Edgar + Jadsa

Dia 28 de novembro - Xênia França